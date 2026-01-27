超商咖啡免費喝！限時5天買1送1 珍奶燒仙草半價

7-11近期主推「富桂黃金角粉茶拿鐵」，選用小葉紅茶拿鐵融合桂花風味蜂蜜糖漿，佐以桂花瓣點綴再搭黃金粉角。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

超商看準低溫持續，除了祭出指定飲品享優惠，同步端出新款手搖、咖啡幫助提振精神，透過商品線擴充與優惠策略，進一步推升冬季飲品業績動能。

7-11 CITY TEA線上線下推甜品、飲料優惠，全台門市即日起至2月3日止，「黑金燒仙草」、「椰香芋見西米露」、「黑糖粉粿剉冰」等指定甜品任選2杯99元，線上OPENPOINT App搭配OPEN錢包支付另享有超低優惠2杯85元，限量3萬組，每位會員限購2組，兌換期限至2月28日止；2月1日至2月28日止於foodomo平台推出多組優惠商品，包含珍珠焙烏龍奶茶買2送2、暖心燒仙草／團圓紅豆湯2杯88元、懷舊鳳梨冰／蜜桃果粒冰茶／水果冰沙多肉葡萄2杯88元，還可加入首購新客滿額享5折優惠。

全家攜UCC推雙冠軍監製新品Let’s Café阿里山極選綜合咖啡。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11深耕「uniopen會員生活圈」，於OPENPOINT App創新推出「品牌專用點」新功能，自1月30日至2月3日首度推出CITY PRIMA品牌專用點回饋活動，活動期間於7-11買CITY PRIMA指定精品咖啡單筆消費滿100元，即可獲100點 CITY PRIMA品牌專用點，品牌專用點數可於2月28日前免費兌換指定咖啡飲品，包含CITY PRIMA精品系列與CITY CAFE特選系列，兌換選擇豐富多元，回饋深度等同買1送1。

全家Let’s Café攜手長期合作夥伴UCC，即日起於全台逾4400間店舖推全新「阿里山極選綜合咖啡」，由雙冠軍咖啡師團隊監製，在風味素材選擇上，更納入來自阿里山鄒族文化部落「優遊吧斯」頂級莊園豆，搭配巴西與哥倫比亞咖啡豆以黃金比例拼配，打造台灣消費者偏好的平衡口感；前段展現清雅白花與淡淡柑橘香氣，中段帶出溫潤焦糖甜感，尾韻浮現近似烏龍茶的甘甜茶感，整體風味清爽順口、層次細緻，兼顧香氣、甜感與口感穩定度。此外，全家Let’s Café同步推出3款以阿里山雲海與山巒為設計靈感的限定杯身，將高山景致融入日常咖啡體驗，2月3日前再享第2杯半價，會員App隨買跨店取亦推出「大杯阿里山極選綜合美式6杯」或「大杯阿里山極選綜合拿鐵5杯」299元優惠組合。

