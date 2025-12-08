超商咖啡熱飲買1送1 美式不到25元爽喝

OKmart順應雙12推出咖啡買2送2優惠。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

氣溫持續下探，超商觀察冬季熱飲、咖啡買氣持續增溫，自上月以來業績已增加近20％，為把握體感商機，業者再祭買1送1等相關飲品促銷，持續推動年末消費熱度。

OKmart響應雙12到來，門市當日推出購買大杯莊園美式／拿鐵及大杯極淬莊園美式／拿鐵，不限冰熱，同品項買2送2，即日起多款受消費者喜愛的品項祭出同品項「加12元多1件」優惠，包括孔雀香酥脆香魚口味60g ／ 77草莓巧酥蛋糕乳加28g等；12月10日至12日於OKmall單筆消費滿1212元，即可獲OKCAFE中杯莊園美式兌換券5杯，12日當天同步推出買12送12活動，額外加碼贈送1212點。

全家Let’s Tea「智能膠囊茶機」重現職人手藝，現煮精品限時買1送1。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家茶飲品牌Let’s Tea新推「智能膠囊茶機」，首波主打4款現煮精品茶，包括以百小時窨製工序淬鍊的「五窨茉莉茶后」等，12月9日前買Let’s Tea現煮茶原茶或醇奶茶，同系列任選享買1送1；另外，12月9日前也有寄杯好康，像是大杯拿鐵6杯199元、大杯特濃拿鐵5杯199元、大杯卡布奇諾6杯199元、大杯單品拿鐵3杯199元。

7-11獨家販售多款熱罐話題新品，指定款更有第2件8折優惠。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11 OPENPOINT行動隨時取於12月13日至20日推出愛sharing分享日，CITY CAFE大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾任選買12送6，優惠價780元；CITY CAFE特大杯拿鐵／特大杯美式任選買12送6，優惠價840元；CITY CAFE風味指定飲品冰飲任選買12送6，優惠價900元等。12月10日還有熱罐話題新品上市，指定品項任選第2件8折，包含「屋馬枸杞雞湯」、「萬波柚香粒粒」、「玉米濃湯」、「蠟筆小新布丁風味牛乳」。

萊爾富即日起至12月23日，多款飲品享買1送1。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富即日起至12月23日，多款飲品享買1送1，囊括大杯恐龍巧克力歐蕾、大杯巧克力珍珠歐蕾、紅玉紅茶、大杯摩卡咖啡、大杯橙香拿鐵等，業者響應普發政策更推大杯美式450杯1萬元、大杯拿鐵350杯1萬元；App則有大杯特濃美式買20送20、大杯特濃拿鐵買20送18促銷。

