超商咖啡買1送1迎寒流 美式拿鐵限時0元喝
受寒流影響，氣溫下降明顯有感，超商發現熱飲與補給品買氣增高2成以上，為此祭出多款促銷，包括咖啡買1送1、集章請喝美式或拿鐵、牛奶和豆漿5折起等，補充能量也能省荷包。
7-11於12月20日前推出OPENPOINT行動隨時取「愛SHARING分享日」買12送6優惠，包括「大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾」任選買12送6，優惠價780元；「特大拿鐵／特大美式」任選買12送6，優惠價840元；「風味系列指定冰飲」任選買12送6，優惠價900元等。LINE禮物7-11電子票券也推出大杯熱特選拿鐵、大杯熱精品美式等買1送1。業者最後預告，自12月24日起將推全新的「統一布丁牛奶雪糕」翻轉雪糕版本，單支售價35元，於12月22日開放訂貨，限定商品將陸續到店販售。
全家App今（15日）推出大杯單品美式2杯110元、大杯單品拿鐵2杯120元、大杯特濃美式2杯65元、大杯特濃拿鐵2杯75元，等同加10元就能多喝一杯。
萊爾富即日起至明年1月20日推出「年末慶蓋章兌好禮」活動，單筆消費滿150元即可獲得一枚印章，蓋1章可兌中杯美式、拿鐵，蓋5個章可兌官方正版萊爾富發光磁吸小燈箱，蓋30個章就可以將變頻電扇直接帶回家；萊爾富同步推「會員年末慶刮刮卡」活動，即日起至12月23日會員每日只要打開萊爾富官方App「Hi-Life VIP APP」首頁，點擊「萊玩遊戲」，即可免費獲得兩次刮卡機會，共有25種獎項隨機派送，從購物金、商品飲料到折扣獎項通通有，最高可獲500元購物金。
OKmart即日起至12月17日，「營養強化高鈣牛奶400ml」、「光泉麥芽調味乳290ml」、「桂格顆粒燕麥飲290ml」、「桂格喝的燕麥（原味）290ml」第2件6折；另外，「福樂巧克力牛奶275ml」、「福樂蘋果牛奶275ml」任選買1送1，同時段再推「水果截切—帶皮蘋果」、「水果截切－紅龍果」嘗鮮價，讓大眾補充水果更便利。
更多中時新聞網報導
MLB》阿隆索5年1.55億美元 改當金鶯
楊祐寧承父遺志開餐廳 楊謹華送海報相挺
洪暐哲寶貝「那點」 認有容貌焦慮
其他人也在看
下殺6折起！林聰明砂鍋菜、海底撈麻辣鍋、羊肉爐，火鍋界傳奇特輯
每到年底就是火鍋界的大亂鬥，而今年的鍋物大賞，根本誇張到不像話。從嘉義排隊排到天荒地老的林聰明砂鍋菜、網友一喝就跪的安永鮮物熬燉湯，到海底撈麻辣控奉為神級的鍋底，全都是火鍋界的頂級狠角色。這些不只是湯底，是連老饕都會抱著鍋子大喊「這才是人生」的傳奇味道。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 1
2025 聖誕佈置攻略公開！聖誕佈置靈感、北歐 hygge 風交換禮物清單一次看｜揪愛Mei推薦
聖誕節倒數計時，姊妹們準備好迎接充滿歡樂溫馨氣氛的節日了嗎！說到佈置聖誕氛圍，揪愛Mei真心覺得今年的聖誕裝飾選擇超級豐富，有好多精巧可愛、童話感的風格，聖誕樹、絨毛抱枕或造型地墊，每一種都讓人少女心大爆發，還有簡約溫暖風格的北歐風寢具，一定可以讓家裡瞬間充滿hygge感，不管是想營造溫馨的家居氛圍，還是在尋找有質感的交換禮物，或是想給自己小確幸，這篇從居家佈置到送禮好物，通通幫你整理好了，跟揪愛Ｍei一樣喜歡聖誕節的人快筆記！Yahoo精選購 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前 ・ 發起對話
BTS V金泰亨最愛底妝來了！韓國國民底妝 TIRTIR 快閃登台新光三越A11
自然光澤 × 高度服貼：韓國國民底妝的成功關鍵TIRTIR 以「讓肌膚呈現最真實、最美好的狀態」為核心理念，不追求厚重遮瑕，而是透過細緻光澤與高服貼度，放大肌膚原生的透明感與乾淨質地，也因此在韓國累積極高回購率，成為名副其實的國民底妝代表。...styletc ・ 2 天前 ・ 發起對話
聖誕交換禮物！網友熱議「香氛」奪冠 「零食」安全牌
每年到了十二月，街頭巷尾瞬間充滿聖誕氣氛。從公司聚餐、朋友派對到家人團聚，「交換禮物」成為許多人年底最期待卻也最苦惱的環節。究竟該如何挑選，才能讓禮物既不失禮，又能讓對方眼睛一亮呢？《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年「聖誕交換禮物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的10大聖誕交換禮物有哪些。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
赤馬年要來了！命理師示警「4生肖犯太歲」 3招化解厄運
今年即將進入尾聲！命理老師柯柏成也點名4生肖明年犯太歲，運勢起伏變動較大外，談好的事情常面臨不可預期的變化，且關係易出現破裂，甚至情感上容易出現競爭對手，並曝光化解厄運方式。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 38
黃偉哲表態了！公開挺「這人」接棒台南市長 盛讚延續賴清德理念
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026大選，其中民進黨於台南長期握有執政優勢，因此也被視為關鍵一戰，綠委陳亭妃、林俊憲均表態有意爭取市長大位，屆時當透過黨內初選決定誰能出線。對此，台南市長黃偉哲昨（14）日現身林俊憲後援會成立大會，稱讚林在國會的表現有目共睹，並公開力挺對方延續總統賴清德理念。民視 ・ 3 小時前 ・ 128
認真吃飯也能瘦，孫儷「乾淨飯」減肥法太神！鄧超跟著吃「腰圍狂瘦4公分」，九宮格減脂餐菜單大公開
孫儷「乾淨飯」原則：每天吃飽飽才是戒零食的關鍵孫儷在分享中特別強調了一個減肥者常忽略的重點：「現在的我每天吃的飽飽的還不胖，每天食慾超穩定，一天都沒有吃零食的念頭。」 這句話道出了「乾淨飯」的精髓。當正餐攝取了足夠的營養與熱量，身體就不會發出「飢餓訊號」去...styletc ・ 4 小時前 ・ 2
習近平國師稱：統一後10年「台北達中國二線城市水平」？陳揮文1句酸爆
中國妄想統一台灣，日前總統賴清德就提到，中共將以「2027年完成武統台灣的準備」為目標，也讓台海局勢再度引發高度關注。有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，12月9日公開在節目中談及對台政策，聲稱「統一後10年內讓台灣達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文就反問，「大陸的言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 391
把握好天氣！這2天「雨掃近半個台灣」 全台再急凍時間曝光
氣象署先前就預報，週日晚間至今（15）日清晨將會是最冷的時間，很多民眾一早起來就能感受到陣陣寒意。對此，天氣風險公司的氣象專家吳聖宇提醒，大陸冷氣團今日白天起逐漸減弱，今、明天氣較穩定，但週三、四東北季風會再增強，4地降雨機率提高。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 75
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 64
不副署逼在野黨倒閣！下一步「解散國會」？周玉蔻：賴清德發動大賭局
藍白挾立院多數席次，通過《財劃法》，更三讀讓年金改革大走回頭路，引發相當大的反彈，傳府院高層近日定調藍白通過的《財劃法》將採取「不副署」做應對，然而卻遭在野批評「獨裁」。不過資深媒體人周玉蔻先是讚「將寫歷史、展氣魄」，今（15）日更解析道，這是「賴清德全面會診後發動的大賭局」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 241
NBA》這樣贏球超沒品！詹皇揮「無影拳」害布魯克斯被驅逐
儘管湖人15日靠著詹姆斯最後3秒3罰2中，驚險以116比114氣走太陽，可是整場比賽最關鍵的判決，卻是當比賽還剩12.2秒，迪昂布魯克斯投進超前三分球同時，竟然起身就去衝撞詹姆斯，結果被吹第2次技術犯規被驅逐出場，可是實際上從慢動作重播可以清楚看到，為什麼布魯克斯會如此衝動自找麻煩的原因，就是因為詹姆斯揮了「無影拳」。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 11
資深主播走路摔倒「玉鐲斷3截」！ 命理師提醒：別直接丟垃圾桶
66歲新聞主播葉樹姍退休後淡出螢光幕，昨（13）日在臉書發文透露，日前在台北市忠孝東路行走時不慎跌倒。她表示當下在熙來攘往的街道上突然往前撲倒，雙膝跪地、雙手著地，所幸僅造成膝蓋與手掌擦傷，但左手腕配戴的玉鐲卻當場斷裂成3截。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 368
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 40
網友要賴清德「滾出中國」夢多開轟嗆爆 網讚：九州真男人不是叫假的
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，來台發展多年的日本男星夢多（大谷主水）日前發文力挺，大讚「我們的首相做得好，超棒！」時常在社群平台海巡的他，又被發現看到網友發文要賴清德總統「滾出台灣」，他直接公開炮轟引起網友一片讚聲，連政治工作者周軒都曬出多則夢多回覆網友的留言佩服大讚：「有夠瘋的啦！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 134