超商咖啡買1送1迎寒流 美式拿鐵限時0元喝

7-11推出OPENPOINT行動隨時取「愛SHARING分享日」買12送6優惠。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

受寒流影響，氣溫下降明顯有感，超商發現熱飲與補給品買氣增高2成以上，為此祭出多款促銷，包括咖啡買1送1、集章請喝美式或拿鐵、牛奶和豆漿5折起等，補充能量也能省荷包。

7-11「統一布丁牛奶雪糕」，35元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11於12月20日前推出OPENPOINT行動隨時取「愛SHARING分享日」買12送6優惠，包括「大杯厚乳拿鐵／大杯卡布奇諾」任選買12送6，優惠價780元；「特大拿鐵／特大美式」任選買12送6，優惠價840元；「風味系列指定冰飲」任選買12送6，優惠價900元等。LINE禮物7-11電子票券也推出大杯熱特選拿鐵、大杯熱精品美式等買1送1。業者最後預告，自12月24日起將推全新的「統一布丁牛奶雪糕」翻轉雪糕版本，單支售價35元，於12月22日開放訂貨，限定商品將陸續到店販售。

全家App今（15日）推出多款咖啡品項2杯特惠價。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家App今（15日）推出大杯單品美式2杯110元、大杯單品拿鐵2杯120元、大杯特濃美式2杯65元、大杯特濃拿鐵2杯75元，等同加10元就能多喝一杯。

萊爾富限時推出「年末慶蓋章兌好禮」活動，集章就能免費喝咖啡。（萊爾富提供提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富即日起至明年1月20日推出「年末慶蓋章兌好禮」活動，單筆消費滿150元即可獲得一枚印章，蓋1章可兌中杯美式、拿鐵，蓋5個章可兌官方正版萊爾富發光磁吸小燈箱，蓋30個章就可以將變頻電扇直接帶回家；萊爾富同步推「會員年末慶刮刮卡」活動，即日起至12月23日會員每日只要打開萊爾富官方App「Hi-Life VIP APP」首頁，點擊「萊玩遊戲」，即可免費獲得兩次刮卡機會，共有25種獎項隨機派送，從購物金、商品飲料到折扣獎項通通有，最高可獲500元購物金。

OKmart即日起至12月17日，「營養強化高鈣牛奶400ml」、「光泉麥芽調味乳290ml」、「桂格顆粒燕麥飲290ml」、「桂格喝的燕麥（原味）290ml」第2件6折；另外，「福樂巧克力牛奶275ml」、「福樂蘋果牛奶275ml」任選買1送1，同時段再推「水果截切—帶皮蘋果」、「水果截切－紅龍果」嘗鮮價，讓大眾補充水果更便利。

