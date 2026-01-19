超商咖啡買2送2、一杯殺到10元 史上最貴2000元手沖登場

7-11自1月21日起第5年推出「阿里山咖啡季-藝伎大賞」，於限定門市限量開賣極微批次。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

冷氣團進逼，超商持續搶攻體感商機推出咖啡優惠，包括7-11推出買2送2、全家咖啡第二杯10元，以高CP值促銷在氣溫下探前提前暖身。

7-11 App今（19日）推出大杯特選拿鐵買2送2、中杯精品馥芮白2杯109元；另預告CITY CAFE21日起推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，以濃郁香蕉風味搭配經典拿鐵，寓意新年「招好運、進好財」，且購買任一杯再免費加贈「馬上開運元寶印章筊」；而「!＋？ CAFE RESERVE」不可思議咖啡館21日起第5年推出「阿里山咖啡季-藝伎大賞」，於限定門市限量開賣極微批次，其中「阿里山豆御香藝伎咖啡」再次打破超商咖啡價格天花板，每杯手沖價2000元。

廣告 廣告

全家×2026高雄冬日遊樂園，超人力霸王聯名杯身2月4日登場。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家App今則推出大杯單品美式2杯110元、大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折、大杯特濃美式2杯65元、大杯特濃拿鐵2杯75元，等同第二杯只要10元；另外，南台灣最受矚目的盛事「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於2月7日在高雄愛河灣登場，全家已連續3年響應高雄燈會活動，此次將首度與適逢60周年的跨世代人氣IP「超人力霸王」聯名，邀請經典初代「超人力霸王」與人氣王「超人力霸王迪卡」兩大英雄跨界助陣，串聯全台店舖與電商平台「全家行動購」，自2月4日陸續推多款聯名限定周邊，囊括Let's Café、Let’s Tea專屬杯身，以及Q萌可愛的超人力霸王造型杯塞及夜間賞燈必備「造型拍拍燈手環」。

更多中時新聞網報導

詐騙退散！金管會三不會護財

靠瘦瘦針減重 停藥容易復胖

TPBL》戰神內線失守 慘遭馬可雙廿擊潰