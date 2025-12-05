超商咖啡買20送20 厚乳拿鐵第2杯半價
7-超商厚乳拿鐵大杯/特大杯，任選第2杯半價。萊爾富大特濃美式，冰熱任選「買20送20」，現省1100元。
7-11
12/3~12/12限時超暖心優惠，CITY CAFE特大濃萃美式買12送12，特大濃萃拿鐵26杯、特大厚乳拿鐵23杯、黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選32杯、琥珀小葉奶茶/梔子花乃青任選36杯、特選美式/拿鐵任選26杯，享1212元超值優惠價。
即日起至12/09，前往愛・Sharing官網製作賀卡分享給好友，就送現萃茶大杯熱紅茶乙杯。
到7-ELEVEN完成取貨並在 AFTEE APP 註冊繳費，就送一杯 CITY CAFE中杯冰美式（兌換期限至2025/12/31）。
聖誕購物節・限時6天開跑！12/2–12/7 CITY PRIMA大杯精品美式（冰/熱）買2送2。
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買2送2。
憑中國信託ATMCoupon券享特選美式/特選拿鐵同品項買2送2。
首次登入uniopen App就能領中杯熱美式乙杯。（優惠券請於2026/4/30前使用）
11/26-12/9 厚乳拿鐵大杯/特大杯，任選第2杯半價。
11/26～12/9 黑金燒仙草，限時暖心價65元（原價75元）。
11/12-12/9，不可思議!+? CAFE RESERVE 門市限定，買大杯冠軍美式&拿鐵送濾掛一包。
7-ELEVEN 不可思議茶BAR，不可思議茶BAR奶茶大賞，11/12-12/09 指定飲品第2杯半價。茶拿鐵門市限定優惠品項：金焙烏龍茶布奇諾、英曙格雷紅茶布奇諾、冰綿綿金焙烏龍茶王、冰綿綿英曙格雷紅茶、金焙烏龍茶拿鐵、英曙格雷茶拿鐵。多元複合門市限定優惠品項：琥珀小葉紅茶拿鐵、茶王焙火烏龍拿鐵、輕烏龍拿鐵。
全家
即日起至12/9，原茶/醇奶茶同系列任選買1送1(原茶40元/醇奶茶55元)，贈品不提供自備杯優惠。
即日起至12/9，Let‘s Café經典拿鐵(大杯，冷熱不限) 6杯；特濃拿鐵(大杯，冷熱不限) 5杯；卡布奇諾(大杯，熱飲) 6杯；單品拿鐵(大杯，冷熱不限) 3杯，同品項199元。
普發1萬首選全家ATM領，享有超狂優惠！即日起至 114/12/31 日於全家使用台新/玉山/國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包括Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵(同品項買2送2)、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)買2送1、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵(同品項買1送1)、bb.q專屬優惠。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
11/26–12/23Hi café 飲品冰熱任選買1送1，指定暖心飲品包括巧克力歐蕾、紅玉紅茶、四季春青茶、桂圓紅棗茶、黑糖薑茶。
2025/11/26～12/23，79 元珍珠冰茶系列 買 12 送 12（冰熱任選），一次帶走 24 杯優惠價 948 元（原價 1896 元）！
Hi café 燒仙草 熱騰騰登場，2025/12/10 起，暖手價 45 元（原價 55 元）
11/26-12/23大特濃美式(冰熱任選)買20送20省1100元(原價2200元)，單杯不到28元。大特濃拿鐵(冰熱任選)買20送18省1170元(原價2470元)，單杯不到35元。
即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。
普發萬元咖啡同慶，11/11-12/23，大美式450杯只要10,000元(原價20,250元)，單杯只要22.2元；大拿鐵350杯只要10,000元(原價19,250元)，單杯只要28.5元；整買零取限定，每個會員限購一組，兌換期限至2027/12/23。
OK超商
12/3-12/5特大杯極淬莊園美式/拿鐵，享買6送3或買20送12優惠。
12/3-12/5特大杯莊園美式/拿鐵，享買6送3或買20送12優惠。
OK CAFÉ 特！大咖分享，12/03～12/05限時3天，OKCAFE特大杯莊園美式/拿鐵(含極淬系列)同品項買2送1。
即日起 ～ 2025/12/10，到 OKmart 購 / 取 台鐵、高鐵票，出示「購取票繳款證明聯」， 就能享 OK CAFÉ 大杯莊園拿鐵買1送1(冷、熱皆可，限同品項共享優惠)。
即日起至12/10，OK CAFÉ推出多款冬季風味飲品優惠，包括「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」，任選2杯99元。
11/13～12/10 暖心優惠開喝，指定飲品任選 2 杯只要 99 元！ 黑糖道系列：黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶、阿華田系列、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵。
85度C
羽衣甘藍蔬果飲中杯只要69元。
延伸閱讀
週末回暖！東北季風挾雨彈南下 北東、恆春下週回歸濕冷
追2026元旦曙光！阿里山「祝山觀日列車」12/10起售票
小紅書遭限制1年！PTT網友開罵「我們比較像X產黨」：以後是否需要「翻牆」
其他人也在看
年末折扣省一波！精品電商THE OUTNET設計師品牌特賣25折、lululemon限時79折| 揪愛Mei推好物
最適合秋冬室內運動的時髦宇宙，當然不能錯過游泳、瑜伽，與韓國女星最愛的皮拉提斯，汗得漂亮、動得高級。運動同時時尚感也不能掉，趁著年底，各大平台推出的超級折扣，「揪愛Mei」的時尚選品眼光不妥協，嚴選6款最強戰袍：時髦泳裝&瑜伽服，一穿上就是運動 ICON、打造隨性休閒又自在的風格！Yahoo夯好物 ・ 6 個月前 ・ 發起對話
雙12接力！iPhone 17衝出史上最甜價 最高現折2410元
正式進入年末消費旺季，不管是電商平台瘋狂洗版，到百貨年終慶每天倒數，人人都在比誰折扣更狂。通訊業者傑昇通信雙12接力開跑，蘋果iPhone 17、17 Pro Max最高現折2,410元回饋果粉，三星熱銷摺疊旗艦Galaxy Z Fold7及國民機A56，活動期間59折起。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發起對話
2025網友推爆3C聖誕節交換禮物：村上隆手機殼盲盒、動物方城市聯名周邊、CASETiFY波紋殼脆友認證必買、小米磁吸行動電源只要半價$495｜揪愛Mei推好物
每年雙12購物節，「揪愛Mei」的購物雷達就會自動開啟最強模式，因為剛好緊接聖誕交換禮物季，想買到價格漂亮的3C小物，這波你絕對不能錯過！今年話題新品超給力，有社群討論度爆棚的村上隆FLOWERS聯名手機殼盲盒，還有脆友認證高顏值的CASETiFY波紋殼；另外，小米不到500元的磁吸行動電源，這麼便宜怎能不買？拿來當交換禮物超高CP值！還有Pinkoi站上文青風十足的底片風盲盒相機、BRUNO藍牙喇叭，全都是拆禮物時會瞬間尖叫的好物。本篇「揪愛Mei」幫你精選聖誕節、跨年送禮不踩雷清單，快繼續往下看吧！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 3
2025聖誕交換禮物40+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
2025聖誕交換禮物推薦1千以內1千~5千5千~1萬萬元以上千元以下交換禮物推薦The Body Shop三小福果香沐浴原裝禮盒草莓嫩白沐浴膠蘊含草莓、蘆薈等90%以上天然成份萃取，泡沫細緻綿密，能溫和潔淨同時嫩白全身肌膚，洗後肌膚柔嫩不乾marie claire 美麗佳人 ・ 3 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 21 小時前 ・ 10
吳君如、陳可辛19歲女兒驚豔「巴黎名媛舞會」！一襲藍色高訂禮服美到外媒狂讚
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 小時前 ・ 5
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 125
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 412
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 77
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 137
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前 ・ 21
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 5
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 12
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
造謠不斷！網傳高市早苗認台灣屬中國 民進黨秀原話狠打臉
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導日本首相高市早苗近期喊出「台灣有事論」掀起中日兩國波瀾，而高市早苗昨（3）日在參議院全體會議中，針對中國在1972年《日中聯合聲明》宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」則強調尊重並理解，而且對台灣立場不變。豈料，高市早苗一席話卻遭網友扭曲成「承認台灣屬於中國一部份」；對此，民進黨發言人吳錚今（4）日秀原話狠打臉，相關內容也曝光了！民視 ・ 16 小時前 ・ 237
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 10
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 2 天前 ・ 192