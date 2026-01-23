超商咖啡「每杯2000元」！超狂新品一次看 第2杯半價、優惠組開搶

【記者莊偉祺／台北報導】趁週末到來，快把握機會嚐超商新款咖啡飲品，竟有價格天花板每杯2000元，還有春節應景的招財香蕉拿鐵、桂花拿鐵，期間更有第2杯半價、299元優惠組，以及10萬元黃金可拿。

7-ELEVEN第5年推出「阿里山咖啡季-藝伎大賞」，即日起於限定門市限量開賣，其中「阿里山豆御香藝伎咖啡」再次打破超商咖啡價格天花板，每杯手沖咖啡要價2000元。

為迎接馬年到來，CITY CAFÉ也特別以香蕉「蕉財」、擲筊「試好運」為創意靈感，即日起推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」（中熱85元、大冰95元），期間購買任一杯再免費加贈「馬上開運元寶印章筊」1個（共5款，可自行搭配印泥使用）。

同時，限定門市販售的「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」，即日起推出春節限定飲品「富桂黃金角粉茶拿鐵」，以小葉紅茶拿鐵融合桂花風味蜂蜜糖漿，再搭配桂花瓣、黃金粉角，即日起至2月17日嚐鮮價75元（原價110元），2月3日前也適用全品項第二杯7折優惠（以原價計算）。

配合年節檔期同步推出優惠疊加活動，即日起至1月25日期間，全台門市結帳消費滿222元可享「折扣抽抽樂優惠」，最高有機會額外再折77元，回饋達34%；更攜手松山奉天宮、白沙屯媽祖、大甲鎮瀾宮、旗山天后宮及花蓮勝安宮推出1111元宮廟隨取卡，隨卡加贈50元購物金與50點OPENPOINT點數。

期間購買「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」任1杯送「馬上開運元寶印章筊」1個。7-ELEVEN提供

全家咖啡Let’s Café與UCC合作，即日起於全台門市推出全新「阿里山極選綜合咖啡」，由咖啡雙冠軍職人團隊監製，加入阿里山鄒族文化部落「優遊吧斯」頂級莊園豆，並同步推出3款阿里山雲海意象限定杯身。

阿里山極選綜合美式售價65元起、拿鐵售價75元起，2月3日前可享新品第2杯半價以及APP隨買跨店取299元優惠組。歡慶新品上市，即日起至1月25日期間，Let’s Café特大經典美式或特大經典拿鐵，也可享任選2件特價89元優惠。

與5大宮廟推出1111元隨取卡，隨卡加贈50元購物金與50點OPENPOINT點數。7-ELEVEN提供

過年必吃的烏魚子，全家則推出應景新品「紅運烏魚子紹興飯糰」，在金飯糰內餡可吃到帶有紹興酒香的烏魚子；還有「一口烏魚子」，將傳統的烏魚子切成方便入口的大小，以單片包裝即開即食，並推出限量版「黑金配」組合，與阿里山極選綜合咖啡中杯美式 、 拿鐵合購，可享 39元加購價。

同步祭出「財庫永豐抽獎趣」活動，即日起至3月3日購買任一件指定開運鮮食系列商品，可獲得抽獎券一張，有機會獲得頭獎價值10萬元「開運黃金」，貳獎到肆獎為永豐金證券股票禮品卡，面額從8萬8888元、8888元到1000元不等。

Let’s Café即日起於全台門市出全新「阿里山極選綜合咖啡」。全家提供

期間買指定鮮食可抽10萬元黃金、永豐金證券股票禮品卡等。全家提供

