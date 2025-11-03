超商咖啡「買11送11」快囤貨 焙茶拿鐵第二杯10元

財經中心／陳致帆、林大帷 新北報導林口人口爆增，美食版圖也越來越熱鬧！看好近年林口人口突破13.8萬人，成長率高達21.4%，而且生活機能完善，吸引各大餐飲品牌進駐。旭集、貳樓、胡同燒肉、王品等接連插旗，週一（3）饗食天堂林口店也正式開幕，更推出12限定海鮮料理，吸引饕客！身穿白衣、藍色牛仔裙，人氣啦啦隊女神一粒，妡0，勁歌熱舞、魅力四射，為連鎖自助餐開幕炒熱氣氛，現場滿是人龍，就等著進場大快朵頤。民眾：「從基隆來的，(是特別下來的)對，有我們喜歡的活動」。天使紅蝦，放上鐵板上香煎，花蟹、烤魚一字排開，還有現切牛排通通吃到飽！昆布柴魚高湯香氣撲鼻，放入拳頭大的鮑魚再搭配白玉，一整鍋鮮味爆棚！還有羊排、蟹腳，連鎖自助餐響食天堂新推出的12道限定料理，周一林口店正式開幕。民眾：「很興奮啊，我們在林口期待饗食天堂的開幕，已經期待了很久了，非常期待，會有什麼樣的節目表演，跟它的特別料理」。是貳樓、胡同燒肉、王品知名餐飲品牌，也搶先進駐。（圖／民視新聞）饗賓集團旗下的饗食天堂、旭集相繼插旗林口，其他像是貳樓、胡同燒肉、王品等知名餐飲品牌，也搶先進駐！因為林口新市鎮近年發展速度驚人，人口突破13.8萬人，五年內成長率高達21.4%。不只交通便利、影城、百貨商場、醫療院所應有盡有，生活機能完善。根據去年財政部的數據，林口居民平均年齡39歲、人均年所得達107.8萬元，不僅連年蟬聯新北市「所得王」，更與台北蛋黃區並列全國前十，展現強大吸引力。饗食天堂營運督導林佳蓉：「因為林口最近發展的非常的快速，然後也在北台灣，非常的一個生活的重要商圈，融合林口的在地文化，然後一起創造饗食的客群，(訂位)假日的話是有客滿的部分，那就是下午的話是九成」。林口居民平均年齡39歲、人均年所得達107.8萬元。（圖／民視新聞）不只生活便利，林口區內有五大產業園區，聚集友達、廣達、美光、現在連全球半導體大廠艾司摩爾也投資300億元，進駐林口，預計2026年完工，創造逾2，000個工作，林口發展成為北台灣重要的智慧科技基地，也成為餐飲業必爭之地。原文出處：看好林口所得高、人口成長率增 響食天堂進駐三井推限定料理 更多民視新聞報導花蓮天災不斷! 觀光人潮減半 鋼管紅茶一天僅賣4.5杯「吃到飽」飲料好髒！腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS全挨罰花蓮鋼管紅茶生意慘！阿公獨撐嘆：1天只賣20杯

民視財經網影音 ・ 15 小時前