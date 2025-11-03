超商咖啡「買11送11」快囤貨 焙茶拿鐵第二杯10元
快來寄杯！7-11特大杯美式買11送11、特大杯拿鐵買11送5，數量有限要搶要快！另外，全家超商Let's Tea焙茶拿鐵第二杯只要10元。
7-11
OPEN POINT行動隨時取，11/3~11/12特大杯美式買11送11、特大杯拿鐵買11送5、琥珀小葉奶茶、梔子花乃清任選買11送11；特選美式/拿鐵任選16杯只要711元、西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任選13杯只要711元；黑糖珍珠撞奶18杯只要711元。
即日起~11/11，CITYTEA冰菓室指定冰沙系列「任選2杯99元」。
7-ELEVEN推出萬聖節優惠，即日起至11/17到OPENPOINT APP領取優惠券，大杯熱厚乳拿鐵只要30元，大杯冰濃焙茶拿鐵也只要40元就喝得到。
10/29~11/11期間，指定風味拿鐵系列 2杯79折、4杯75折，參與活動之風味拿鐵包含：香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、福岡八女濃抹茶拿鐵、鹿兒島濃焙茶拿鐵、榛果風味燕麥拿鐵)
全家
Let's Tea焙茶拿鐵114.10.29-11.11第二杯10元(2杯75元)。
即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
10/29~11/25，Hi café巧克力飲品同品項「買1送1」。
雙11購物節優惠！10/29~11/25，大美式38杯+茶葉蛋38顆只要1111元。大拿鐵30杯+茶葉蛋30顆只要1111元。
OKmart
即日起至2025/11/12，枝甘露冰沙（乙杯）、漂浮冰淇淋系列冰淇淋紅茶／冰淇淋莊園美式（乙杯）合購價只要 $111。（原價150）
延伸閱讀
嘉義市加碼410名機車駕訓全額補助 盼降低肇事風險
年度最閃拍賣！新北分署釋出「64公斤黃金」11/11開放競標
打寶可夢機台做公益！ 訓練家自辦「快投比賽」守護學童健康
其他人也在看
紐約市長選舉川普挺古莫 威脅曼達尼勝選砍撥款
美國共和黨籍總統川普(Donald Trump)3日表示，如果民主黨候選人曼達尼(Zohran Mamdani)贏得紐約市(New York City)的市長選舉，他將會限制對這座城市的聯邦資金，他並呼籲支持者把票投給前紐約州長古莫(Andrew Cuomo)。 川普在「真實社群」(Truth Social)發文說，一旦曼達尼勝選，除了規定的最低限度之外，他非常可能不會對紐約市提供聯邦資金。 紐約市將在4日投票選出市長，根據民調，民主黨紐約州眾議員曼達尼的支持度，領先獨立參選的古莫、以及共和黨候選人斯里瓦(Curtis Sliwa)。 古莫在民主黨初選敗給曼達尼之後，以獨立候選人身份參選；而斯里瓦則是民間巡邏隊「守護天使」(Guardian Angels)的創辦人。 川普發文說，投票給斯里瓦只會對曼達尼有利，呼籲支持者轉而支持古莫。「不論你個人是否喜歡古莫，你其實別無選擇。你必須投給他，並希望他能有出色的表現」。 曼達尼出生於烏干達，他在6月24日的民主黨初選中獲得壓倒性勝利，令政治觀察家感到驚訝。而川普在整個紐約市長的競選過程中抨擊曼達尼，甚至將自稱為民主社會主義者的曼達尼形容為共產中央廣播電台 ・ 1 小時前
社區幫導入專業廠商 推動社區無障礙改造
[NOWnews今日新聞]台灣正面臨「雙老」環境：65歲以上人口已突破總人口兩成，正式進入超高齡社會；同時，全台近半數房屋為老宅，居住結構老化問題浮現。信義集團旗下社區幫指出，多數屋齡二十年以上的社區...今日新聞NOWNEWS ・ 56 分鐘前
設處愛沙尼亞陷僵局 「台灣」與「台北」名稱之爭顯示外交現實
2021年我在立陶宛首都維爾紐斯開設「駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）」後，立國遭北京經濟制裁，還降級雙邊外交關係、驅逐立陶宛駐北京大使。多名知情人士指出，台灣在愛沙尼亞首都塔林設代表處卡關，主因是雙方在名稱方面意見不同...CTWANT ・ 2 小時前
熊害蔓延！昨秋田縣再傳3起熊傷人案件「1人死亡」 自衛隊明起出兵
即時中心／林耿郁報導日本秋田縣熊害大爆發，已經導致3人死亡、超過50人受傷。昨（3）日再度發生三起熊襲人事件，包括一名79歲婦人在山區身亡、兩名男性疑遭熊攻擊受傷。如今縣府已經與防衛省取得共識，自衛隊明（5）日起將在秋田展開捕熊支援作業。民視 ・ 55 分鐘前
海外比日本更瘋！動畫市場規模首度超越日本國內30億美元
過去 10 多年來，日本動漫在海外的影響力巨大，從早期的《七龍珠》、《航海王》或《火影忍者》的熱潮，到今年的《鬼滅之刃 無限城篇》和《鏈鋸人 蕾潔篇》創下的驚人票房，都不難看出其誇張的成長幅度。而最近，日本動畫協會更是公開，海外市場的規模已經超越了日本本土。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
睡不好大腦「未老先衰」 身體像微火慢燒
[NOWnews今日新聞]10月連假一波接一波，不少人為了聚餐、追劇或旅遊，犧牲了原本的規律作息。新竹「初日診所」院長魏士航提醒，偶爾短時間打亂生理時鐘，身體通常還能調適，但若長期睡眠不足或睡眠品質差...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
新詐騙手法！詐團用火鍋騙走老人１億元，受害者崩潰一生積蓄都沒了
詐騙手法層出不窮，針對長者的投資陷阱更是防不勝防。近期中國浙江杭州爆出一起大規模詐騙案，詐騙集團以「免費火鍋體驗會」為誘餌，打著「認養１頭牛」的投資名目，成功騙到超過６百名老人、總計人民幣4，200萬食尚玩家 ・ 56 分鐘前
范姜彥豐控粿粿偷吃王子 曹西平不忍了說重話
范姜彥豐指控妻子「粿粿」江瑋琳婚外出軌，與「王子」邱勝翊之間感情不單純，更痛斥2人道德淪喪，事後王子承認與粿粿交情「超過朋友間應有界線」，粿粿也認了確有逾矩行為，但粿粿公開長達17分鐘影片，稱結婚3年與范姜常因金錢觀與育兒觀意見分歧，婚姻早有裂痕。自由時報 ・ 44 分鐘前
烏日縱火惡煞被起底！有竊盜、妨害自由前科 曾追車亮警棍恐嚇人
台中烏日區母女命喪火窟，疑涉縱火64歲許姓男子落網後被起底，竟是有竊盜、妨害自由前科的問題人物，6年前曾因行車糾紛追車亮出伸縮警棍恐嚇他人，當時他以「精神狀況不佳、經濟困難」為由求情，又以3萬元與被害人和解才獲得緩刑，如今釀2命悲劇，令社會譁然。自由時報 ・ 10 小時前
看好所得、人口成長率高 響食天堂進駐林口三井
財經中心／陳致帆、林大帷 新北報導林口人口爆增，美食版圖也越來越熱鬧！看好近年林口人口突破13.8萬人，成長率高達21.4%，而且生活機能完善，吸引各大餐飲品牌進駐。旭集、貳樓、胡同燒肉、王品等接連插旗，週一（3）饗食天堂林口店也正式開幕，更推出12限定海鮮料理，吸引饕客！身穿白衣、藍色牛仔裙，人氣啦啦隊女神一粒，妡0，勁歌熱舞、魅力四射，為連鎖自助餐開幕炒熱氣氛，現場滿是人龍，就等著進場大快朵頤。民眾：「從基隆來的，(是特別下來的)對，有我們喜歡的活動」。天使紅蝦，放上鐵板上香煎，花蟹、烤魚一字排開，還有現切牛排通通吃到飽！昆布柴魚高湯香氣撲鼻，放入拳頭大的鮑魚再搭配白玉，一整鍋鮮味爆棚！還有羊排、蟹腳，連鎖自助餐響食天堂新推出的12道限定料理，周一林口店正式開幕。民眾：「很興奮啊，我們在林口期待饗食天堂的開幕，已經期待了很久了，非常期待，會有什麼樣的節目表演，跟它的特別料理」。是貳樓、胡同燒肉、王品知名餐飲品牌，也搶先進駐。（圖／民視新聞）饗賓集團旗下的饗食天堂、旭集相繼插旗林口，其他像是貳樓、胡同燒肉、王品等知名餐飲品牌，也搶先進駐！因為林口新市鎮近年發展速度驚人，人口突破13.8萬人，五年內成長率高達21.4%。不只交通便利、影城、百貨商場、醫療院所應有盡有，生活機能完善。根據去年財政部的數據，林口居民平均年齡39歲、人均年所得達107.8萬元，不僅連年蟬聯新北市「所得王」，更與台北蛋黃區並列全國前十，展現強大吸引力。饗食天堂營運督導林佳蓉：「因為林口最近發展的非常的快速，然後也在北台灣，非常的一個生活的重要商圈，融合林口的在地文化，然後一起創造饗食的客群，(訂位)假日的話是有客滿的部分，那就是下午的話是九成」。林口居民平均年齡39歲、人均年所得達107.8萬元。（圖／民視新聞）不只生活便利，林口區內有五大產業園區，聚集友達、廣達、美光、現在連全球半導體大廠艾司摩爾也投資300億元，進駐林口，預計2026年完工，創造逾2，000個工作，林口發展成為北台灣重要的智慧科技基地，也成為餐飲業必爭之地。原文出處：看好林口所得高、人口成長率增 響食天堂進駐三井推限定料理 更多民視新聞報導花蓮天災不斷! 觀光人潮減半 鋼管紅茶一天僅賣4.5杯「吃到飽」飲料好髒！腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS全挨罰花蓮鋼管紅茶生意慘！阿公獨撐嘆：1天只賣20杯民視財經網影音 ・ 15 小時前
超商咖啡「買7送7」優惠到今天 美式、拿鐵10元多1杯
週一不憂鬱，7-11大杯精品美式/拿鐵/馥芮白，冰/熱同品項「買7送7」，優惠只剩今天，趕緊把握機會！全家週一咖啡日，Let’s Café單品咖啡、特濃咖啡大杯同品項+10元多1杯。中天新聞網 ・ 1 天前
高雄誇張四貼！夫妻騎車小孩「懸掛在外」網驚：是親生的嗎
有夠危險！昨（3）日有網友在路上目睹，一對夫妻騎乘機車時，疑似因為身材比較豐腴，導致小孩沒有位子坐，只能讓媽媽揹著，但整個人卻被懸掛在外面，畫面曝光後，讓網友們看了直呼相當誇張。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
從《颱風商社》主任「吳米鮮」出發 看韓劇「第二眼美女」金敏荷、金高銀、金多美...如何征服觀眾！
【文／江浩一】有些人的美不是第一眼的震撼，而是隨著時間讓人越來越著迷，這樣的「第二眼美女」在韓劇圈正在全面崛起。她們沒有刻意取悅鏡頭，也不走華麗路線，卻憑著細膩表演與真實氣質，讓劇迷不知不覺被吸引，就像金敏荷、金高銀、金多美、孔曉振與庭沼珉，從清新到內斂，各自在今年新作品裡展現不同層次的光。這五位演員共通點是從不刻意迎合主流審美，金敏荷的雀斑、金高銀的稚氣、金多美的單眼皮、孔曉振的自然線條、庭沼珉的笑紋，都讓螢幕多了一種不經設計的真實感，2025年的韓劇女主角風景因這群第二眼美女而變得更豐富。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 49 分鐘前
屠穎遺體不運回台灣 今廣州火化家屬悲慟送別
資深音樂人、編曲大師屠穎近日驟逝，享年62歲。親友昨（2日）晚間透過粉絲團公告表示，屠老師將於今天下午三點在廣州市殯儀館火化，感謝所有粉絲與樂迷長久以來的關心與思念，也呼籲大家以自己的方式向他告別。鏡報 ・ 21 小時前
台大高材生「早餐不吃1物」甩7公斤！ 醫：吃對食物更健康
蔡明劼日前在臉書粉專撰文道，減脂需要均衡飲食，特別是要注意「吃到足夠的蔬菜量」，但有些人困擾早餐不容易攝取蔬菜，他建議可選擇不必煮也能快速上桌的食材，像是小黃瓜、牛番茄、玉米筍等等。蔡明劼提到，有位從台大財金系畢業的學姐，曾在香港、新加坡工作，由於金融業...CTWANT ・ 53 分鐘前
影／全台僅2人擁有！陳偉殷開箱「MLB終身通行證」
影／全台僅2人擁有！陳偉殷開箱「MLB終身通行證」EBC東森新聞 ・ 47 分鐘前
吳音寧空降無人認同？郭正亮曝台肥驚人內幕
[NOWnews今日新聞]行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，將出任農業部指派法人董事代表，成為台肥新董事長。對此，前立委郭正亮昨（3）日痛批，台肥其實是土地開發公司，其經手的交易量相當驚人，這次吳...今日新聞NOWNEWS ・ 19 分鐘前
星巴克買一送一！超商咖啡「買11送11」可寄杯、焙茶拿鐵第二杯10元
周一來到，新的一周又要開始啦，快來杯咖啡替自己加油打氣！從各大超商到咖啡品牌，通通祭出好康優惠，買一送一、第二杯10元通通都有，咖啡愛好者怎麼能錯過！造咖 ・ 21 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 21 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 19 小時前