超商喜迎耶誕節 推福袋好禮超吸睛
記者古可絜／專題報導
為滿足歲末聚會、交換禮物消費需求，各大超商推出聖誕福袋、禮盒等多種選擇。7-ELEVEN推出45款聖誕福袋，集結9大人氣IP、5款OPENPOINT App線上精選玩具總動員等公仔與聖誕倒數月曆；全家推出多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋、升級版聖誕樹置物盒、聖誕花圈及香氛禮盒；萊爾富馬年發財卡，大獎是輝達、台積電股票。
45款超值選擇 滿足蒐集喜好
7-ELEVEN全新2025年聖誕福袋共有45款千元預算以內的超值選擇，集結Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、OLAF、小熊維尼、拉拉熊、咖波、史迪奇及全新初登場DINOTAENG等9大人氣IP，分別推出399元「抽繩大托特包」、「絨毛開窗提袋」2種組合，499元則有「抽繩大托特包+立體絨毛擦手巾」、「抽繩大托特包+大臉化妝包」、「絨毛開窗提袋+大臉化妝包」3種組合。
另有899元的「雙材質法蘭絨／羊羔絨暖暖被」及999元超值「雙材質法蘭絨／羊羔絨暖暖被+立體造型布偶面紙套」、「54L桌板兩用大摺疊購物車」及「17CM拍拍燈+27吋大自動摺傘」等組合，商品規格再升級，居家、外出必備的各種實用生活配件，滿足粉絲蒐集喜好。
還有OPENPOINT App限定開賣的5款野獸國聯名玩具總動員限定公仔套組、三眼怪儲金公仔（存錢筒）及史迪奇「倒數月曆」，線上線下福袋皆保證贈送市價超過5000元的跨品牌通路優惠券、總價值超過1250萬元的豐富大獎抽獎券，大獎包含頭獎保時捷Macan一臺、貳獎為甜蜜約定5兩黃金2名。
療癒花圈×Care Bears聯名
全家推出療癒滿分的「聖誕花圈」，可自由搭配「Care Bears™聖誕別針」，創造屬於自己的聖誕風景，一共6款；集結帕恰狗、101忠狗、瑪麗貓、雙星仙子、褲褲兔等超人氣角色，推出多款節慶限定水晶球；同步推出2款節慶福袋，包括趣味度滿分的「褲褲兔福袋」與人氣角色集結的「迪士尼款福袋」，以多件實用與高顏值小物打造超值組合，成為交換禮物與自用收藏的多用途之選。
同步推出「Care Bears™冬日暖心時光」聯名活動，即日起至明年1月6日，凡購買兩件指定品加價59元，可換購植絨公仔吊飾，柔軟植絨質感搭配Care Bears™經典肚皮徽章，是隨身收藏最可愛的冬日陪伴，亦可加價89元換購絨毛飲料提袋。
馬年發財卡抽輝達、台積電股票
繼去年推出蛇年福袋，最大獎抽台積電股票，開賣即刮起旋風，買氣強強滾；今年耶誕前夕，延續推出「2026馬年發財卡」，獎品加碼更豪華，其中最大獎為輝達股票500股及台積電股票1張。購買「2026馬年發財卡」後，於即日起至明年2月24日登錄序號，並成為Hi-Life VIP會員，即可參加多重抽獎，最大獎項為輝達股票500股，共2名幸運得主可獲得，市值超過百萬元；還有台積電股票1張，將送出5名。無論投資新手或理財達人，都是邁向財富增長的好開始。
此外，「2026馬年發財卡」集結23家知名品牌，包含旅遊、美食、生活，提供多達70種超值好禮，實體好禮包含iPhone17手機、Nintendo SWITCH 2次世代遊戲主機、越捷航空臺北至越南雙人來回機票；家電類獎項則有LG PuriCare超淨化空氣清淨機、LG 12L除濕機、禾聯14吋智能變頻DC風扇、DORIS行李箱組（29+20吋）等，質感與實用兼具。
<7-ELEVEN全新2025年聖誕福袋「小熊維尼」。（7-ELEVEN提供）
<7-ELEVEN全新2025年聖誕福袋「DINOTAENG」。（7-ELEVEN提供）
