超商圍爐菜打價格戰！5菜桌宴不到1千 佛跳牆600元內爽吃

7-11整合門市預購、i預購／i划算等通路，網羅逾200款年菜，從小家庭適合的4至5道菜組合到大家庭9道桌宴都有。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

春節倒數，不少民眾已開始規畫圍爐菜色，超商觀察，現代3人以下小家戶成為主流，帶動全台逾60億年菜市場朝向精緻、少量、多樣發展，業者今年持續主打名店、五星飯店套組，多款千元有找團圓宴也爭相出籠，預計相關業績將上升至少20％。

7-11《預購誌》今年首度推「晶華私廚宴」，可享用極品烏參、鮑魚、干貝等手路菜。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11瞄準年菜、伴手禮市場，門市串聯《預購誌》與線上i預購／i划算平台，聚焦「小家戶高CP值」、「孝親團聚星級料理」與首度新增的「長輩友善套餐」3大趨勢，推出超過200款年菜選擇，主打首度推出的「晶華私廚宴」，由晶華酒店五星團隊技術指導，4680元可享用極品烏參、鮑魚、干貝等6道精緻手路菜；業者也針對孝親需求開發軟質好咬的「臻麷春暉暖心套餐」，899元就能享用4道美饌，而「寬心園蔬食幸福套餐」5件組只要999元；另有超人氣「老協珍寶可夢／酷洛米佛跳牆」於15日起限定門市到貨。

全家2026金馬年菜預購正式開跑，即日起至2月22日指定商品任選3件以上享92折。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家推薦山海樓「佛跳牆」，以放山雞、北海道干貝、鮑魚等慢火細熬，並添加金華火腿、小排等山珍海味。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家2026金馬年菜預購正式開跑，主打「星級名店年菜、澎湃圍爐套組、酒香風味佳餚、蔬食名店料理」4大特色，集結超過百道年菜料理、湯品與套組選擇，首波以米其林餐廳與星級飯店品牌領軍，包含「山海樓」主廚開發的佛跳牆，以放山雞、北海道干貝、鮑魚等珍貴食材慢火細熬而成，堪稱餐桌逸品；業者也觀察到消費者對一次備齊、減輕備菜負擔的需求提升，特別集結雙月食品社開賣「雙月好運奔騰年菜組」；另千元有找的組合推薦「鴻福海陸小套餐」，即日起至2月22日指定商品任選3件以上享92折。

萊爾富「巨廚五福臨門套組」集結櫻花蝦米糕、頂級佛跳牆、御品海鮮羹等澎湃菜色，千元有找。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富年菜預購同樣祭優惠，即日起至2月6日任選2件享95折、3件以上92折，推薦由元榆牧場推出的「頂級干貝鮑魚佛跳牆」，嚴選大顆干貝與圓潤鮑魚，搭配栗子、香菇、黑羽土雞與豬腳筋層層堆疊，湯頭濃郁鮮香，是年節餐桌最具氣勢的壓軸佳餚；來自長榮鳳凰酒店．礁溪的「鳳凰鯧魚炊粉湯」，選用新鮮白鯧魚，搭香醇濃郁的高湯與細緻滑順的米粉，層次豐富；台南老字號錦霞樓則帶來「紅蟳干貝米糕」，售價899元就能吃到米香與海味交織的精緻美味。

OKmart「溫國智御膳佛跳牆」標榜以親民價就能品嘗高檔美味。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart年菜主推北投老爺酒店的「醬燒豬肋排」、「海皇鮑魚米糕」等奢華美饌，名店則推錦霞樓的經典台味手路菜，像是「魷魚螺肉蒜」、「經典牛肉湯」；另強打售價只要590元的「溫國智御膳佛跳牆」，精選豬腳、排骨、栗子、香菇與魚皮等多樣食材，搭配古法熬煮48小時呈現澎湃美味；2月5日前指定品項2件95折。

