超商地瓜可以連皮吃？專家示警１狀況避免食用，農業部加碼曝３類人要少吃

隨著健康飲食風潮興起，地瓜憑藉低熱量、高纖維的特性，成為許多減重控制者的首選食物，更是便利商店的熱銷商品。不過，關於地瓜皮能不能吃的問題，近來在網路上引發熱烈討論。一名網友因為在朋友面前吃地瓜不剝皮，竟遭到質疑，她不禁困惑究竟這樣的吃法是否有問題，意外引起眾多網友分享各自的看法與經驗。

地瓜可以連皮吃嗎

一名女網友在Threads發文分享，由於正在進行飲食控制，便利商店成了她的「小廚房」，經常購買地瓜、雞胸肉與茶葉蛋等健康食品。然而，當朋友看見她食用「帶皮地瓜」時，不禁好奇詢問：「為什麼吃地瓜不剝皮？」這讓她感到十分不解，並解釋自己的習慣：「全家那種烤的比較粗的我才會去皮，7-11蒸的我都吃掉。怎辦，是很可怕嗎？」

全家、711地瓜皮可以吃嗎

文章曝光後，吸引多位便利商店員工現身說法，分享內部作業流程。一名全家前員工表示：「全家烤地瓜的皮我也照吃，以前有在全家打工過，最討厭刷地瓜，要刷到超級乾淨才能下去烤，有些時節是冷凍地瓜，無論哪個都可以連皮吃。」另一名7-11相關人員則透露：「7-11的地瓜是洗好才送到門市的，所以可以放心吃喔。」現任全家員工也補充：「我自己是做全家的員工，地瓜皮我都很直接的吃，只要不要太乾，我都吃。店裡的同事洗、烤烤的地瓜我很安心。」

地瓜皮營養價值獲肯定

支持連皮食用的網友留言表示，「不管全家還是711的，我都連皮一起吃欸，除非是那種烤過頭，到我咬不下去的，我就真的無法了」「有洗乾淨的話，連皮吃更有營養，對身體更好」「地瓜皮比地瓜本身還營養，從小都連皮吃」。甚至有人幽默分享：「我也是連皮一起吃的，但是我有一個朋友更猛，吃蝦不用剝，帶殼吃。」

地瓜皮衛生考量仍有疑慮

不過，也有部分網友基於衛生考量表達擔憂，「身為地瓜狂熱者，自從發現有些人會在7-11裡徒手掐地瓜選妃之後，我就不太吃了，或是吃的時候去皮才吃，我只接受烤地瓜老闆的手收，其他人的不行」「我在便利商店看過徒手挑地瓜的人之後就不敢連皮吃了」「我以前也會連皮吃，直到有一次看到有人伸手去捏地瓜，我就再也不敢直接連皮吃了。」

地瓜與地瓜皮功效

營養師林世航曾在臉書指出，從營養角度來看，「吃皮超好的好嗎！」地瓜皮富含膳食纖維，只要清洗乾淨即可安心食用，但若外皮出現焦化現象，建議還是避免食用較佳。



農業兒童網指出，通常都會說地瓜連皮吃最健康，但烤地瓜還是不要連皮吃比較好，因為若是被帶有黑斑病菌的地瓜在烤後會不明顯；另外煤碳烤的地瓜，在燃燒時會產生大量二氧化硫等有害物質，吃多了會對身體不好。



農業兒童網說，最能保留營養的吃法是蒸地瓜，提升抗氧化物質，如綠原酸、總多酚含量；水煮地瓜則容易大大流失水溶性營養素；炸地瓜則更不用說，不僅高熱量、高油脂，也容易破壞地瓜本身的營養素。

什麼人不能吃地瓜

農業兒童網表示，烤地瓜會使升糖指數高，需控制血糖者要少吃。地瓜也會讓胃酸增加，胃潰瘍及胃酸過多的人不宜多吃。另外，地瓜不能和柿子同食，地瓜富含澱粉會使胃酸升高，亦會和柿子的單寧酸結合成不宜溶解的硬塊。

▲需控制血糖者要少吃烤地瓜。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

