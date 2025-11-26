超商堆滿「衛生紙牆」 店外全被紙箱占滿超吸睛

超商因配合優惠活動，台中一間門市店門口，直接堆起一整面衛生紙牆。（圖／東森新聞）





超商因配合優惠活動，台中一間門市店門口，直接堆起一整面衛生紙牆，引來不少民眾注意。

超商外一整面衛生紙牆，擺滿整個店門口，而且上面還貼出優惠公告。超商內的衛生紙堆得像小山一樣，詢問店員原因時，店員表示，因為進貨量太大，倉庫已經放不下，只能先堆在外面。他也提到，並不是每位顧客都會整箱購買，是否大量採購要看個人需求，但由於是限時優惠，因此來買的人特別多。

原來是超商促銷活動又開跑啦。不過這一大面衛生紙牆，真的太吸睛，不少人路過都會被這奇景吸引。店家為了優惠活動，進了超大一批貨，也成功吸引民眾關注。

