超商夜班女店員被勒頸「威脅砍頭」 她反擊自救卻遭開除

美國奧克拉荷馬州超商女店員迪利亞德（25歲）上大夜班時遭惡客勒頸攻擊，情況危急之下，她掏出隨身槍枝朝對方開槍反擊，事後卻遭公司以違反「不得攜帶任何自衛武器」的規定開除，事件曝光後引起熱議。

綜合外媒報導，迪利亞德是一名3寶媽，為了養育小孩選擇在超商上薪水較高的大夜班，14日凌晨，一名男顧客湯普森在店內選購東西後，拿出百元假美鈔付帳，她識破拒收，但湯普森卻衝進櫃台，迪利亞德想打電話報警，卻被對方住脖子，甚至揚言要砍掉她的頭，迪利亞德情急之下拿槍枝朝湯普森開槍，對方腹部中彈後逃逸。

事發後湯普森在醫院被警方逮捕，案經調查，迪利亞德的開槍行為屬於正當防衛。但她事後卻收到超商的開除通知，原因是她違反上班時「不得攜帶任何自衛武器」的規定，其中包含槍枝、催淚噴霧等，都屬於禁止攜帶的物品。

迪利亞德表示，晚間11點到清晨都是獨自一人上班，當地治安、環境不安全，才會隨身攜帶防衛武器，對於公司的政策規定她感到相當無奈，她認為每個人都應該能有自我防衛的權利。希望自己遇到的事能夠促進公司改革。

超商總部未對她的反映給予回應，湯普森則已被當地警方依傷害、暴力威脅、持假鈔詐騙等多項罪名法辦。

