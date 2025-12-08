超商大玩跨界聯名梗 天上飛的地上跑的互尬

「跨界聯名」可以觸及不同群體的消費者，成為近年零售業界的「流量密碼」。7-ELEVEN透過CITY PRIMA精品咖啡品牌與STARLUX星宇航空聯名，買咖啡就能加價購入飛機造型杯塞，同時上架3款限定周邊商品，累積點數再抽美國來回機票。全家便利商店則攜手汽車品牌VOLVO應戰，不僅推出「棉花糖巧克力飲」，並舉辦抽獎提供5萬元購車優惠。

7-ELEVEN CITY PRIMA咖啡品牌主打「精品咖啡」，強調使用高規格咖啡豆營造講究氛圍，為持續帶給消費者新鮮感，今(8)日宣布與「精品航空」STARLUX星宇航空合作，自12月10日起展開全新聯名活動。12月30日前購買大杯CITY PRIMA精品咖啡任2杯，加價9元就能獲得1款「星宇航空飛機造型杯塞」，共有4款造型，代表星宇航空的4種機型，吸引航空粉絲蒐集。

此外，7-ELEVEN與星宇航空同步祭出3款限定周邊，包含「STARLUX陶瓷保溫杯」、「STARLUX飄帶鑰匙圈」、「STARLUX自動摺疊傘」等，購入CITY CAFÉ、CITY PRIMA大杯咖啡都能得到點數，累滿100點~180點就能免費兌換商品，或是用4點加價129元~329元購得；使用5點則能換取抽獎券，有機會抽中「台北-鳳凰城經濟艙來回機票」。

全家便利商店則聯手汽車品牌「VOLVO」，於12月10日起推出Let’s Café棉花糖巧克力飲，單杯售價75元，杯身與杯套均為紅色聖誕節款，將瑞典駝鹿「VOLVO MILU」融入設計，並加贈VOLVO MILU造型貼紙。明(2026)年1月6日前選購指定新品，還能抽「VOLVO購車5萬元優惠券」。

同時力推多款可可口味商品，包括選用法芙娜瓜納拉巧克力製作內餡的「可可脆脆貝殼夾心」、以巧克力布朗尼搭配奶蓋的「布郎尼鹹奶蓋」、加入榛果巧克力醬的「覆盆莓榛果可可三明治」……等，建議售價39元~49元，學生族、小資族都能輕鬆加入「可可行列」。

