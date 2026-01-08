「超商大盜」偷8包裹 店員損失7萬怒了追出店外抓賊

監視器錄下店員認出嫌犯後，追出店外大喊小偷。（圖／翻攝畫面）





新北市板橋南雅東路一間超商，近日遇上「包裹大盜」，被人竊走2張悠遊卡與8個包裹，而昨天（7日）深夜，林姓女大夜班店員一眼認出「包裹大盜」再度現身，立即追出店外大喊抓賊，轄區警方獲報後也急忙派員趕赴現場查緝，最終眾人聯手在中興路106號小巷內將他逮捕，後續追查身分為何姓轄區慣竊，隨即將他帶回偵詢，並依竊盜罪嫌函送法辦。

據了解，29歲何姓男子有多項竊盜前科，是板橋地區的慣竊，近日看準南雅東路上的一間超商，深夜時分及店員忙碌的空檔，本（1）月5日凌晨2時許與同日晚間7時許，2度跑進店內，竊走2張悠遊卡、8個包裹後逃逸，總計損失7萬8636元。

店員與熱心民眾將嫌犯押回超商前。（圖／翻攝畫面）

店家後續調閱監視器鎖定何嫌長相特徵，昨天（7日）深夜11時許，見何嫌再度上門時，43歲林姓大夜班店員一眼認出，隨即衝出店外大喊小偷，並一路尾隨其後，一路追進中興路106號小巷內。

轄區警方獲報迅速派員到場，在警方與店員聯手下，順利將何嫌逮捕，後續她也坦承曾於5日兩度前往超商行竊，詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

警方將何嫌帶回偵詢。（圖／翻攝畫面）

