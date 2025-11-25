超商女店員上夜班遭男客人掐脖：砍下妳的頭 她反擊自救竟被開除

美國一間超商上夜班的女店員遭男客人掐脖威脅，她反擊自救卻被開除。（示意圖非當事超商／Pixabay）

美國奧克拉荷馬州一名超商女店員日前遭男性客人攻擊，對方甚至出手掐脖子害她差點被勒斃，情急之下她開槍反擊才成功脫身。怎料，事後女店員卻因違反公司禁止攜帶武器的規定而被開除，引發當地熱議。

根據外媒《每日郵報》報導，奧克拉荷馬州一名25歲女子迪里亞德（Stephanie Dilyard）在當地一間超商上夜班，事發當下她獨自值勤，一名男客人試圖使用假鈔付款，被她拒後情緒失控，開始拿店內物品丟向她，還衝進櫃台內攻擊她；迪里亞德回憶，「他（男客人）威脅要砍下我的頭，我想打電話報警，卻被掐住脖子，硬把我拉出櫃台」，她聲稱被逼到無路可逃，只能掏槍自救。

報導中指出，嫌犯是一名59歲男子湯普森（Kenneth Thompson），在迪里亞德自救朝湯普森開槍後，他腹部中彈便逃離店內，隨後又自行前往警局報案。不過警方證實，根據當地自我防衛法，迪里亞德的開槍行為屬於正當防衛。

即便迪里亞德是自救行為，事後她卻收到公司的解僱通知，理由是她違反「不得攜帶任何自衛武器」的規範，包含槍枝、催淚噴霧等。有多名現任與前店員也在網路論壇Reddit證實，若被發現攜帶武器到店裡工作，就會直接遭到開除。

迪里亞德已在超商工作2年，多數時間得上夜班，從晚間11時至早上7時都是獨自工作。她指出，夜班人力單薄、店內毫無保全，對店員而言極不安全。「我們夜班員工是孤立無援的。政策要求我們不能自保，但在這樣的工作環境，我根本無法一邊遵守政策、一邊確保自己能回家陪孩子。」

被開除的迪里亞德在募資平台GoFundMe上透露，嫌犯還曾把她用力摔向三明治櫃，使她更確信若不反擊恐遭殺害。她強調：「那一刻我只能在『保住生命』和『保住工作』之間做選擇，我永遠會選擇活下來，因為孩子需要我。」

至於企圖傷人的湯普森後來在醫院被捕，面臨攻擊、暴力威脅、持假鈔詐騙與違反假釋等多項罪名。迪里亞德希望她的經歷能提醒更多人，「每個人都有權自我防衛。我希望女性看到這件事時能明白，當生命受到威脅，你必須做必要的事。」而超商總部尚未對此回應。

