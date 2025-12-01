超商如廁後離奇失蹤 警深夜展開「協尋行動」助老婦返家

【警政時報 林家嘉／台中報導】臺中市大雅警分局頭家派出所於11月29日深夜接獲一名七旬邱姓老翁報案，指稱其劉姓妻子於北屯區崇德十路一間超商如廁後突然失蹤。由於劉婦疑似失智，遲遲未歸讓老翁心急如焚，遂緊急前往派出所請求警方協助。警方獲報後立即啟動「協尋行動」，深夜展開地毯式搜尋。

據了解，邱翁表示，當晚約20時許，他駕車載妻子外出並短暫停靠超商，讓妻子入內如廁，不料之後遲遲不見人影。邱翁進入店內及周邊搜尋均無所獲，只能焦急前往派出所報案。值班警員倪有嶔立即受理案件，並調閱監視器確認車輛停靠狀況，但未能掌握劉婦外出方向，遂同步通報巡邏警力擴大搜尋。

廣告 廣告

巡邏警員賴枻洋、李明諺接獲通報後，立即騎乘警用機車，以同心圓方式沿線尋找。經一個半小時不間斷搜尋，終於於凌晨1時許在北屯重劃區街頭發現孤身徘徊的劉姓老婦。警方立即上前確認身分，並安全護送返家，讓焦急等待的丈夫終於鬆了一口氣，在寒風夜裡迎來團聚的溫暖時刻。

警深夜尋獲徘徊街頭的失蹤老婦，立即上前關懷並平安護送返家。（圖／記者林家嘉翻攝）

劉婦向警方表示，走出超商後一時找不到丈夫的車輛，加上未攜帶手機，只能在街頭徒步徘徊數小時，試圖尋找熟悉的車影。所幸警方與丈夫及時通報，避免憾事發生。此起深夜協尋行動，不僅展現警方迅速反應與細心搜查，也再次守護市民安全。

大雅警分局提醒，民眾外出或搭車時，建議可利用手機拍照記錄停車位置及周邊明顯建物，避免走失風險。若家中長者或親友有失智或健康狀況，外出時務必多加留心，並可攜帶身分配戴品，以利快速協尋。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光