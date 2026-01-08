超商寒流好康 咖啡買2送2 現煮茶限時10元

全家Let’s Tea新推現煮精品茶「蘭韻梨山烏龍」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

天氣持續寒涼，超商看準熱飲需求增溫，再祭新款茶飲刺激消費動能，全家Let’s Tea推出便利商店首見高山茶新品「蘭韻梨山烏龍」，20日前嘗鮮價只要49元，而Let’s Tea現煮精品茶亦享全系列任選第2杯10元；7-11則強打過去締造上百萬銷售佳績的CITY TEA現萃茶ＸWhittard「蜜香伯爵拿鐵」，以及新登場的「CITY TEA椰香芋見西米露」，為民眾帶來暖胃新選擇。

全家「蘭韻梨山烏龍」選用來自海拔2100公尺梨山茶區的青心烏龍品種，茶湯柔滑清透，前味帶出淡雅蘭花香與青果香氣，尾韻清甜回甘，歡慶新品上市，1月20日前「蘭韻梨山烏龍」享49元嘗鮮價；同時，Let’s Tea現煮精品茶亦享全系列任選第2杯10元優惠（限膠囊茶機商組，40元原茶、55原醇奶茶系列）。全家生鮮現做調理部林鴻成部長表示，無糖原茶消費型態已從單純解渴，逐步轉向重視產地、品種與風味層次，顯示市場對茶飲品質期待持續提升，Let’s Tea現煮精品茶上市後，帶動12月相關品類業績成長逾一成，顯示消費者對高品質現煮原茶具備穩定需求。

7-11 CITY TEA現萃茶X Whittard「蜜香伯爵拿鐵」近期回歸。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11 2024首年上市第一周便締造上百萬銷售佳績，引爆社群打卡的CITY TEA現萃茶X Whittard「蜜香伯爵拿鐵」近期回歸，選用Whittard經典33號伯爵茶包為基底，獨特佛手柑香氣融入奶香、點綴一抹香甜蜂蜜，調和出迷人、風味甘甜的夢幻英式茶飲；另推全新「CITY TEA椰香芋見西米露」，食材選用台中大甲芋頭，以可保留芋頭原味的蒸煮料理方式製成芋頭泥、芋頭塊，添加特調比例椰奶提升整體濃郁香氣，加入咀嚼感十足的Q彈芋圓與滑嫩西米露，層次豐富，1月12日前加入CITY系列2杯79折、4杯75折優惠。最後，1月12日前，CITY CAFE大濃萃美式享買2送2、CITY TEA梔子花青茶買2送2。

