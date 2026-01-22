超商小物戰！告白大聲公、迷你筊杯章 掀話題

如何馬上開運，第一個想到就是金元寶，搶元寶造型的印章筊。（圖／東森新聞）





最近它最紅！你有搶到？即將迎接馬年，如何馬上開運，第一個想到就是金元寶，搶元寶造型的印章筊，不只當擺飾，打開後真的可以擲筊祈福。

很棒的新年開運儀式，一家有「迷你大聲公」，只要按下按鈕，就能夠錄音播出，大家也搶買，另一家則是推出迷你筊杯，可以擲筊、還能蓋章。行銷專家就分析，雖然兩家超商打對臺，但這類行銷方式已經成功吸引消費者目光。

這個也太鬧了吧，連鎖超商推出迷你大聲公，不管是造型還是功能都超級可愛。粉紫色的外觀有夠少女心，按鈕按下去就能錄音播出，業者看準情人節檔期，購買指定商品再加購，就能get迷你大聲公，讓你有愛大聲說。

民眾：「好像聲音不夠大，我覺得好像聽不到聲音，還滿有趣，因為我自己之前在那種日本扭蛋機，就是會看到這種東西，都很紅也賣滿貴，所以就一直買不下去。」

雖然操作上有點卡卡，但這麼粉嫩的造型讓人完全抵擋不住，才一天半的時間，幾乎各個門市都已經賣完，不過另一家超商也沒輸，專攻新年檔期。

這不是筊杯嗎，怎麼全部縮小了，7-11推出元寶造型印章筊，只要購買香蕉拿鐵就會送一組，總共有五款顏色，金光閃閃，不僅能擲筊，還能蓋印章，新年開運就靠它。

民眾：「有各自的市場，可是我覺得印章比較像是文具類的東西，我自己的話，那好像就是會喜歡寫手帳的那種人會喜歡的東西。」

行銷專家胡恒士：「看起來是有點打對臺喔，超商可以在年前創造一些話題，這些話題不單單可以在社群上曝光，更重要的是也可以讓消費者來店的機率增加。」

連鎖超商創意連發，推出各種療癒系商品，不管是農曆新年還是情人節，都已經緊緊抓住消費者目光。

