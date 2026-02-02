超商店員侵占收銀機3千元代價大 判6月得易科罰金18萬

基隆地院審結認定吳男觸犯業務侵占罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，不法所得沒收。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆吳姓超商店員前年4月監守自盜，偷走收銀機內3千元，隨後逃逸無蹤，店家清點損失後提告。基隆地院審結，認定吳男觸犯業務侵占罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，不法所得3千元宣告沒收。

檢警調查，吳男應徵上基隆市忠二路某超商的工作後，負責在該店內從事販售物品、收款及整理貨物業務；前年4月3日13時30分許，竟打開收銀機拿走3千元現金後，棄店逃逸。

李姓店老闆發現異狀後，清點損失財物，確認收銀機內的3千元不翼而飛，確認是吳男帶走，便對他提出業務侵占告訴。吳男到案後，向檢警坦承有拿有店內的3千元現金。

法官審理後，認定吳男非無謀生能力，竟為圖己利，利用任職於超商期間，持有業務上現金機會，將所保管款項挪為己用，已觸犯業務侵占罪；考量他高中休學從事工地粗工，家中有媽媽及妹妹，其犯罪動機、目的、手段、素行等情狀，判處有期徒刑6月，得易科罰金，不法所得3千元宣告沒收。

