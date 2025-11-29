超商店員偷吃泡麵喝拿鐵+抽菸未付243元 店長抓包提告要賠12萬 7

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

台南一名超商店員阿富（化名），去年8月間利用職務之便，拿取店內一碗泡麵、拿鐵1杯、香菸1包享用，總共243元，但他沒有付錢，直到店長清點貨品時發現短缺，調出錄影監視畫面才讓事情曝光，將阿富告上法院。全案經台南地院法官審理，依業務侵占罪判處阿富有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

判決指出，阿富在台南一家超商擔任店員，表現正常，不過去年8月間某日半夜店內沒有客人，他因肚子餓，就隨意拿了貨架上的一碗泡麵果腹，還喝了一杯拿鐵、再拿了1包香菸，但他卻沒有付錢。

直到店長清點貨品時發現商品有短缺，調閱監視器錄影畫面，才發現阿富所為，店長也立刻報警，阿富到案後也坦承，還表示這不是他第一次這樣做，之前有一次也是因為沒有錢，曾經拿取店內商品，還被當時的店長警告不能這樣，沒想到如今卻又再犯。

台南地院法官表示，阿富拿取的商品總價值為243元，金額不高，後來也有從他的薪水中直接扣除款項，而業務侵占罪最低法定刑度為最輕本刑6個月以上，若處以最低刑度顯得過重，因此予以減刑。

法官指出，阿富在擔任超商店員期間，沒有盡忠職守，反而貪圖不法利益，濫用業務上的權限，侵害到店長的財產法益，考量到他至今仍未與店長達和解，最終依犯業務侵占罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

照片來源：翻攝畫面

