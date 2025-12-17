超商店員堅持不賣咖啡給老爺爺 暖心原因曝！心理師：好佩服他能如此溫柔

諮商心理師胡展誥今（17日）在臉書分享一名超商店員堅持不賣咖啡給老爺爺的暖心故事。咖啡示意圖。廖瑞祥攝



諮商心理師胡展誥今（17日）在臉書分享他親身經歷的暖心故事，一位老爺爺進到便利商店要買咖啡，年輕的店員卻告訴他「今天咖啡賣完了」，此時周圍的人都感到疑惑，後來店員才溫柔解釋，因為爺爺有時會忘記喝幾杯咖啡，一天多次重複來買，店員才會堅持不賣。

胡展誥在臉書發文表示，前幾天去便利商店買茶葉蛋，遇到一個印象很深刻的場景。他談到，當時店內一位年紀很大的爺爺要買咖啡，沒想到年輕的店員不賣他，結果爺爺堅持要買，雙方來回對話幾次之後，店員就說：「今天的咖啡已經賣完了」，還提醒爺爺把錢收好，明天來一定會泡咖啡給他喝。

胡展誥說，此時爺爺聽了沒辦法，才終於願意離開。他在旁邊看著店員和爺爺的互動，心想這應該不是第一次發生「是不是爺爺有些狀況呢？」另一位店員感覺也和他一樣露出了困惑，然後這位年輕的店員解釋：「爺爺有時候會忘了自己喝了幾杯咖啡，所以如果他一天當中重複來買，不要一直賣給他。」

聽到年輕店員的回答，胡展誥感動地說：「沒有過多的臆測，也沒有負面的標籤。好佩服一個人能夠把話講得如此溫柔。」還說覺得連在旁邊的他也被滋養了。這則貼文引發網友熱烈討論，紛紛留言：「好貼心又溫柔，在這麼忙的工作中還能注意細節，好棒！謝謝分享細微的美好」、「許多超商店員都很有愛喔！而且說的話很有溫度」、「現在社會真的好需要多點這樣的溫暖！」

