超商店員拒賣爺爺咖啡！暖心真相曝 網讚：好貼心又溫柔

諮商心理師胡展誥今(17)日分享一個暖心故事，透露一名老爺爺去超商買咖啡，店員卻不賣並說今天已經賣完，事後才知道，爺爺有時候會忘記喝了幾杯咖啡，所以一天中若重複來買，店員就不賣他，讓胡展誥大讚店員真的好溫柔又細心。

胡展誥分享，前幾天去便利商店買茶葉蛋，遇到一個印象很深刻的場景。一位年紀很大的爺爺要買咖啡，年輕的店員不賣他，爺爺堅持要買，幾次之後店員就說今天的咖啡已經賣完了，提醒他把錢收好，明天來一定會泡咖啡給他喝，爺爺聽了沒辦法，才終於願意離開。

胡展誥看著店員和爺爺的互動，猜想應該不是第一次發生，「是不是爺爺有些狀況呢？」另一位店員感覺也和自己一樣困惑，然後這位年輕店員解釋，爺爺有時候會忘了自己喝了幾杯咖啡，所以如果他一天當中重複來買，就不要一直賣給他。讓他不禁直呼「沒有過多的臆測，也沒有負面的標籤。好佩服一個人能夠把話講得如此溫柔。覺得連在旁邊的我也被滋養了」。

貼文一出，網友也紛紛大讚「這店員好溫柔⋯很佩服他這麼有耐心對待爺爺，也記得爺爺的狀況，默默用他的方式守護著爺爺」、「這個店員值得寫信到總公司表揚」、「好貼心又溫柔，在這麼忙的工作中還能注意細節，好棒！謝謝分享細微的美好」、「許多超商店員都很有愛喔~而且說的話很有溫度」、「現在社會真的好需要多點這樣的溫暖，失智症的人越來越多了」。





