超商店員機警阻領詐騙包裹 警循線逮3名收簿、收水手
新北市警方破獲一起詐騙案，有詐騙車手前往超商領取被害人寄出的提款卡包裹，超商店員機警拖延時間並報案，讓警方趕到現場逮人，再溯源查獲2名上游詐團成員。
三重警分局大有派出所日前接獲轄內7-11門市店員通報，稱有疑似詐欺包裹，員警立即前往現場，同時店員藉故拖延犯嫌結帳速度，在嫌犯成功領取包裹時警方隨即表明身分，查看包裹內確實為詐欺被害人寄出的銀行金融卡當場逮收簿手送辦。
警方後續溯源追查車手上手，循線又查獲上游2名詐團收水嫌犯，全案共查扣8萬元、手機3支、工作證5張、筆記型電腦一台、交貨便專用袋二批、金融卡21張等，全案依詐欺罪嫌移送地檢署偵辦。
三重分局指出，今年9月起陸續舉辦多場超商攔阻詐欺座談會，邀請轄區超商店長及店員參與，並特別宣導善用超商、警察共同群組通報等機制，以便警力第一時間到場，分局長也於破案隔日前往該7-11門市頒發獎狀及獎金，即時感謝超商店員一同打擊詐欺犯罪。
警方呼籲，詐騙集團常以高額補助、就業資金、快速獲利等名目誘騙民眾寄出個人證件及金融卡等，請民眾務必提高警覺，切勿輕信網路訊息或寄送金融卡片等私人物品，若有疑問可撥打165或110報案專線詢問，亦可上打詐儀表板參考最新詐騙手法防止受騙。
