超商店員狂摔包裹全都錄！ 業者：加強教育訓練

高雄市有民眾，昨(3)日晚間到左營區1間超商卻在門外目擊，店內員工將包裹摔到地面上，短短20秒至少摔了5個包裹，這樣的情況讓他傻眼，民眾PO網說，難道店員是這樣紓解上班壓力嗎。畫面引起討論，多人留言覺得太離譜。對此超商業者回應，這是員工個人行為會加強教育訓練，如果消費者對包裹有疑慮也可以向客服洽詢。

1箱1箱包裹朝著地面大力被丟下，時間快轉仔細一算，1包2包3包4包5包，短短20秒5個包裹被大力扔出，到底發生什麼狀況。民眾說：「這樣不太妥當，就是畢竟包裹裡面，有可能會有一些易碎的物品，如果這樣被丟的話，不確定裡面的東西，會不會損壞。」

民眾說：「不知道裡面什麼東西，如果是易碎物品，是不是就壞掉了，就算不是，看到自己的包裹被這樣子丟，那當然是很不好。」民眾直擊，包裹遭到大力扔出的超商就位於高雄左營，昨日晚間，店員不明原因丟出顧客們的包裹，是否有易碎品不得而知。

有消費者看到自己訂購的商品被這樣對待，難以置信畫面PO網後引起大批網友回應，「有夠誇張」，「此風不可長」，對此超商接獲消息後，發聲明表示，針對員工個人行為已經進行了解，後續加強教育訓練之外，一旦消費者對包裹有疑慮也能洽詢客服，再看1次，包裹被無情大力亂丟，民眾花錢買的物品可能因此受損。

