超商店員裝闊少「月10萬包養靚女」 激戰後人消失被逮稱「全是唬爛的」

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

高雄一名在超商擔任店員的王姓男子，去年7月間在包養網認識一名女子小彤（化名），王男表示自己財力雄厚，並承諾每月可給8萬至10萬元包養小彤，然後將小彤約到到摩鐵見面；結果2人才剛進房，王男就不顧小彤反對，對她強行猥褻並射精，事後就有如人間蒸發。小彤不甘心報警提告，王男到案後坦承，「包養一事全是他唬爛的，目的只是要騙炮。」全案經法院審理後，依強制猥褻罪判王男有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

判決指出，王男透過包養平台認識小彤，雙方並交換通訊方式，結果王男吹噓自己財力雄厚，可以每個月提供8至10萬元的包養費，不過要小彤需與他先見面商談包養細節。

去年7月4日下午，雙方相約左營區一家摩鐵見面，2人進房後，王男先要求小彤替他按摩，接著就對小彤開始親吻、撫摸胸部與私密處等，一度還以手指插入肛門，儘管小彤拒絕發生關係，王男仍對小彤強制猥褻到射精。

小彤原以為這樣算是「面試成功」，但事後多次聯絡王男未果，才驚覺遭「莊孝維」，於是報警；王男到案時，他也坦承犯行，並表示自己是一名超商店員，月收入約4萬元，他告訴小彤的「每月10萬包養」都是唬爛之詞，沒想到小彤會相信。

橋頭地院審酌王男犯罪動機、手段及對小彤造成的傷害，認定他的行為已構成強制猥褻罪，判處他6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

照片來源：示意圖《視覺中國》

