超商店員通報異狀 意外助警查獲喪屍煙彈

圖說：發言人臺北市信義分局五分埔派出所長蔡維。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局五分埔派出所於昨日下午接獲轄區超商店員通報，稱一名男子於店內操作 ATM 多次失敗，行跡可疑。員警到場後協請該可疑男子返回派出所釐清相關金融提款卡資料，然過程中張姓男子態度消極不願配合且不正常抖動，警方認有蹊蹺，索性於確認其身上無他人之提款卡後，使出「欲擒故縱」之計，抄登詳細資料後任其自行離去。

張男離開派出所後，如警方所料，便拿出電子菸開心抽起疑似含有依托咪酯成分之「喪屍菸彈」。警方在後見狀隨即上前查緝，該刺青男驚嚇認栽後，態度隨即丕變轉為配合，並主動交付身上剩餘之毒品咖啡包及搖頭丸。經初檢其持有之毒品均呈陽性反應，信義分局詢後依違反《毒品危害防制條例》將張男移送台北地檢署偵辦。

信義分局提醒，毒品嚴重危害身心健康，不論以何種形式混入電子煙、餅乾、飲品皆屬違法。切勿心存僥倖或因一時好奇而施用毒品，避免觸法害己。信義分局將持續加強查察，全力打擊毒品犯罪，守護市民安全。