超商廣告燈箱太亮釀禍？公車未禮讓撞飛斑馬線國中生致3人傷

記者莊淇鈞／新北報導

車禍事故現場公車。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區雙鳳路上，昨天（27日）傍晚5時許，發生1輛藍37線公車撞飛走在斑馬線上的國中男，車上乘客有1對母女也因為緊急煞車摔倒撞傷頭部，3人均被送醫、沒有生命危險。肇事司機表示，前方商店招牌燈光太亮，導致眩光所以才沒注意到斑馬線上的行人。警方也將依《道路交通管理處罰條例》開罰公車駕駛新台幣1萬8千元以上，3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕照1至2年。

警方到場疏導交通。（圖／翻攝畫面）

據了解，48歲呂姓男子駕駛三重客運藍37線公車，昨天傍晚5時許，沿新莊區雙鳳路向右彎道行駛，在行經108巷口無號誌斑馬線時，撞到背著書包過馬路返家途中的15歲胡姓國中男，少年彈飛重摔倒地不起，身上和頭部多處擦挫傷，而當時在車上的8歲張姓女童與45歲林姓婦人母女檔乘客，也因為緊急煞車，導致整個人往前飛，原本站著的林姓婦人往前飛，頭部撞上欄杆，至於坐在座位上的張姓女童則是頭部撞到地面。

新北市消防局獲報派遣消防救護員到場，將公車上的母女連同被撞倒的少年共3人送醫，所幸送往醫院救治後均無大礙。轄區警方獲報到場，公車司機呂男經酒測並未酒駕，他聲稱行車視線前方巷口超商的招牌燈箱太亮，導致眩光看不清楚才沒注意看到行人。

這起確切車禍事故原因仍待釐清，呂男則因開車行經行人穿越道未暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷先，被依《道路交通管理處罰條例》第44條第四項製單舉發，開罰新台幣1萬8千元以上，3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕照1至2年。

