超商忘記熄火鎖車！女子返車驚見陌生男蜷縮後座 劫財又開車逃竄

南投草屯鎮近日發生一起離奇又驚險的劫車案件，一名女子深夜到超商購物時，因一時大意未將車輛熄火上鎖，竟成為歹徒覬覦的目標。呂姓男子見機可乘，直接打開車門鑽入後座躲藏，準備伺機犯案。女子完全不知情，結帳後便直接上車駕駛離開，沒想到自己車內竟已悄悄多了一名陌生男子。

警方調查指出，事發時女子從超商上車後一路行駛，直到抵達碧興路加油站時，突然聽到車內後座傳出異常聲響。她驚覺有異，回頭一看，竟發現不認識的男子蜷縮在後座，嚇得當場愣住。呂嫌見行跡敗露，立刻爬到副駕駛座，強行搶奪女子皮夾，並從中拿走4,800元現金。

女子驚魂未定，只能強撐冷靜將車開往附近宮廟求助。沒想到她剛下車求救，呂嫌竟又趁機跳到駕駛座，把整台車開走，一路往草屯郊區逃逸。女子隨後在家人陪同下前往警局報案。

警方獲報後立即調閱沿途監視器，發現遭劫車輛被棄置在粉寮巷一帶。警方循線搜索後，在一處農場工具貨櫃後方發現疑似企圖翻越圍籬逃跑的呂嫌，他當時全身爬滿螞蟻，癢得難耐動作狼狽，引起民眾注意，便與警員一同將他制伏逮捕。

警方在呂嫌身上除了查扣失主財物外，還查獲依托咪酯煙彈、煙桿及煙油等物品。全案目前依強盜、竊盜及違反毒品危害防制條例移送南投地方檢察署偵辦。

