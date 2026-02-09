超商情人節咖啡買1送1 手搖不到25元再抽88888點數

全家搶攻馬年新春商機，2月13日推出App隨買跨店取咖啡、茶飲品一日閃購，系列優惠最低59折起，會員每品項限購2組。（全家提供／朱世凱台北傳真）

春節連假將至，超商有感年節氛圍升溫，加上正逢西洋情人節，搶先推一系列促銷歡慶，全家App隨買跨店取Let’s Café、Let’s Tea一日閃購，多款人氣飲品都有促銷，優惠下殺最低59折，限時買玫瑰花，還可享Let's Caf特大特濃拿鐵買1送1；7-11不僅開賣限量「進口空運玫瑰花」，還能享巧克力禮盒75折至85折的加價購優惠，讓浪漫心意輕鬆傳達。

全家於2月13日推出App隨買跨店取咖啡、茶飲品一日閃購，通通399元，系列優惠最低59折起，會員每品項限購2組，優惠組合包含Let’s Café特大特濃經典美式10杯、特大特濃經典拿鐵8杯，以及阿里山極選綜合系列美式8杯或拿鐵7杯，而Let’s Tea 40元、55元與65元系列也分別推出17杯、12杯與10杯399元的超值組合，最受歡迎的茶葉蛋也同享優惠，40顆399元。

除了搶優惠囤好貨，全家App「春節數位紅包」更同步喜氣應援，還沒返鄉也能送禮到親友手邊，不僅能以創意互動迎新春，還可AI生成個人專屬紅包賀卡，展現拜年新趣味。即日起至2月24日，會員可透過App社群轉贈功能，將會員點數與個人隨買跨店取商品變成紅包，完成發送人數設定及分配之點數或商品數量，便可一鍵轉傳至LINE群組、Facebook等社群平台，此外，會員於活動時間內使用隨買跨店取轉贈功能，每轉贈成功一筆，可得1張抽獎券，有機會抽中Fa點8萬8888點。 全家於2月11日起開賣由厄瓜多空運進口的玫瑰花，每束售價199元，2月11日至16日凡購買玫瑰花，即可享有Let's Caf特大特濃拿鐵買1送1優惠券，凡購花還可享金莎3入裝39元加價購優惠。

統一企業集團獻上「進口空運玫瑰花」，迎接浪漫西洋情人節。（統一集團提供／朱世凱台北傳真）

統一企業集團第3年集結7-11、康是美、UNIKCY、DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店、夢時代、統一佳佳、星巴克、CupiCho、統一精工等關係企業品牌，以「純粹而經典的愛」為概念設計2026年西洋情人節精緻花盒，共同敬獻逾7萬支「進口空運玫瑰花」，花盒設計以「純粹而經典的愛」為主題，經典紅、深邃黑與優雅金作為主軸，整體呈現經典而不流於俗套，以紅玫瑰傳達真摯、熱烈且不隨時間改變的情感。

限量「進口空運玫瑰花」於2月12日至2月14日7-11指定門市浪漫登場，單支售價199元，還可同享巧克力禮盒75折至85折的加價購優惠，推薦「金莎經典巧克力心型禮盒」、CupiCho全球精品巧克力「Elit松露三重奏寶盒－霧光紅」、「比得兔典雅花園77％黑巧克力禮盒」，即日起可直接到門市先預訂，於情人節前夕取貨，併買花禮與巧克力甜蜜加分。OPENPOINT行動隨時取於2月9日至2月14日同步推出情人節活動，包括好時經典可可、冰淇淋紅茶、黑糖珍珠撞奶等CITY飲品。

