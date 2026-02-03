超商成詐騙集團目標 店員無奈不敢報警 業者曝原因

全台詐騙案件層出不窮，便利商店也成目標，包括幽靈包裹、點數詐騙等，近期曾發生女子差點領取詐騙包裹，以及有女子被要求購買大量點數遭詐的案例，幸好店員及時阻止，才保住民眾荷包；《中時新聞網》詢問不具名連鎖超商，業者表示，並非每個員工都有敏感度，因此難以報警，但強調會透過內部教育與宣導，強化防詐意識。

超商已成詐騙集團目標，一名女子日前在社群平台發文指，收到簡訊稱有貨到付款包裹，金額1888元，她前往超商付款時被店員阻止，店員指包裹標示「廠商：萬事宜」，屬詐騙包裹，呼籲民眾遇到來源不明的包裹務必提高警覺。

此外，超商買點數也是超商店員常見到的詐騙手法，台東一名劉姓女子今年1月網路交友，遭到詐騙，對方稱必須支付入境海關「罰款」，要求她到超商購買大量點數，幸好店員察覺異常，立即通報警方，才讓劉女避免損失。

《中時新聞網》詢問連鎖超商，業者表示，願意配合警方打擊詐騙，但每個員工敏感度不同，沒有執行權，很難報警處理，強調會持續積極與政府推動與宣導反詐騙政策，透過內部教育訓練與宣導，強化門市夥伴的反詐意識。

內政部警政署網站提醒，若接獲不明人士要求以購買點數、轉帳或代辦名義付款時，務必提高警覺，並撥打165反詐騙專線或110報案查證，提升防範意識，守護自身財產安全。

★《中時新聞網》提醒您：詐騙手法日新，你我要有戒心，如遇疑似詐騙情況，請立刻撥打165反詐騙專線諮詢。

