超商戰雙11 全家隨買跨店取抽111杯大杯經典拿鐵
記者李鴻典／台北報導
全家串聯「比比昂」、「買跨買(跨境直購)」、「全家行動購」3大電商平台，推出雙11年終大促。全家持續與日本跨境電商比比昂深度合作，去年6月進駐「全家」會員APP的「比比昂日貨」，截至今年9月已吸引逾280萬人次使用。
迎接年末雙11狂潮，婆婆媽媽最喜歡的「虎牌 IH電子鍋」下殺43折，原價4,800，特價2,099；台灣買不到的沙龍級美髮「Refa 輕型離子夾」不必辛苦從日本扛回來，透過「比比昂日貨」下單， 3,349元即可入手。11月登陸「全家」會員APP首頁的跨境平台「買跨買(跨境直購)」，則主打居家用品、風格雜物、療癒小物，上架超過百萬件的多元境外夯品，歡慶新平台開張，雙11當天全站0元免運，即日起至11/13還享有全站滿499元免運補貼。
全家行動購去年雙11檔期業績成長近2成，且多喜愛購買生鮮美食、食品飲料、生活小物，顯示後疫情時代宅經濟依然當道。活動期間推出1,111元均一價專區，熱門商品最低下殺62折起，如「船井生醫──晶擊對策EX代謝錠」原價1,780元，特價只要1,111元。11/11前，天天都有買1送1限時快閃，「鮮芋仙嫩仙草凍飲」2箱720元，換算每瓶只要15元，NINE WEST直條28吋前開式旅行箱，11/11當天夜殺原價6,980，特價5,933，再送20吋登機箱。小資族最愛的「隨買跨店取」同步也推出好康，購買消費滿111元即可獲得抽獎券1張，有機會抽到最大獎111杯大杯經典拿鐵。
全家Fun心取同步推出取件優惠，11/9-11/22全家會員取件送「取貨神券」，會員凡於全台任一店舖完成網購包裹取件，即可獲得FamiCollection超柔抽取式衛生紙110抽(包)9元或Fami!ce霜淇淋買一送一、Let's Café小杯熱經典拿鐵19元，好禮三選一兌換券1張，數量有限，送完為止。全家會員APP的「FamiNow」祭出外送到家免運費的雙11好康，即日起至11/11，下單滿149，即享專人配送到宅的尊榮服務，已付費的0元包裹不限溫層，同享店到宅免運費。
滿足在台賣家經營海外電商寄件需求，7-ELEVEN自2014年起為跨境電商與國際賣家打造一站式寄件解決方案推出「國際交貨便」，方便賣家可24小時就近全台7,200家門市寄件，將包裹、貨物送往中國大陸、日本、美國、澳大利亞、加拿大、香港、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓等11大國家 ，Amazon、eBay、Yahoo! JAPAN、日本樂天市場等在台賣家皆可使用。因應全球雙11網購盛典，7-ELEVEN國際交貨便自11月12日至11月25日連續14天推出寄件送11元7-ELEVEN購物金，每寄1件送1組11元購物金。
7-ELEVEN跨境店取合作平台11月7日起獨家新增日本人氣的札幌藥妝，另還有大國藥妝、SUGI、Mercari、蝦皮跨境等跨境電商，皆可串接7-ELEVEN店取服務，從下單到取貨貨態全程透明化，讓可隨時隨地追蹤掌握包裹配送進度，網購更安心！同慶雙11網購節，即日起至12月23日止海內外網購選7-ELEVEN取件可參加OPENPOINT APP小七集點卡推出的「安心取與帳單繳費集點GO 」活動，集滿點數可抽最新iPhone17 pro max、鎮金店金元寶等獎項。
7-ELEVEN即日起為不同電商客製化推出到包裹店取送獨家好禮活動，贈禮清單精選CITY CAFE美式、CITY TEA 琥珀小葉紅茶、 CITY TEA 梔子花青茶、御料小館 X世界的山將夢幻雞翅等熱銷單品，獨家合作平台包含蝦皮購物、蝦皮跨境、momo、PChome、旋轉拍賣、賣貨便等人氣電商平台，只要符合平台活動資格、到7-ELEVEN完成取件服務，就能搶限量咖啡、茶飲與美食。
momo攜手四大超商推出滿399元指定「超商取貨」免運優惠，加碼送出超過5萬份美食好禮，讓取貨也能成為節慶享受。選擇7-ELEVEN可登記御料小館×世界的山將夢幻雞翅(11/1～11/30)、CITY CAFE大杯冰美式(11/1～11/13)，並於11/1與11/11單筆消費滿1,111元再贈現萃茶冰琥珀小葉奶茶(限量30,000名)；選擇全家可登記皮蛋辣拌麵(11/1～11/30)、小滷青蔬(11/1～11/13)，11/1與11/11滿額再送媽媽煮藝香菇雞燉湯與紅利金$30(限量25,000名)；萊爾富於11/6及11/9～11/13期間可登記大杯熱特濃美式，i郵箱則於11/1～11/13取貨可獲得50 mo幣回饋。
今年momo雙11天天主題日特別新增「11/6超取日」，攜手7-ELEVEN與全家推出一日限定加碼活動，讓超取服務再升級。當日單筆消費滿1,111元，選擇全家取貨可登記青醬蛤蜊義大利麵或奶油起司蝦仁通心粉二選一(限量12,000名)；選擇7-ELEVEN取貨則可登記贈送現萃茶冰琥珀小葉奶茶(限量20,000名)。
11月迎來「國際素食月」，隨著健康飲食意識持續升溫，越來越多消費者關注日常飲食中「低負擔」與「健康」的選擇。萊爾富看準這股風潮，推出全新「樂法100%純果汁」系列：綠拿鐵、西瓜汁、柳丁綜合果汁、蘋果百香果汁與荔枝綜合果汁5種口味，即日起至11月25日止「樂法100%純果汁」享有單瓶39元、任選2瓶69元的上市優惠，並同步集結4款熱銷蔬食鮮食。
Maison Perrier沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲，與法國知名調酒師聯手打造，全新推出「鳳梨可樂達」無酒精氣泡飲夢幻新品；椰子與鳳梨與氣泡交織熱帶風味，蘊含「水中香檳」豐富氣泡驚喜口感，入口輕盈不膩，尾韻甘甜清新，單瓶不到30大卡，豐沛氣泡與迷人果香的優雅碰撞，無酒精卻能完美復刻經典調酒的迷人層次，盡享優雅鬆弛感，舉杯展現個人品味，享樂暢飲不設限，瓶身揉和時尚藝術設計巧思，透出明亮熱情、繽紛討喜的金屬色澤，享受法式時尚的品飲體驗。
Maison Perrier「鳳梨可樂達」建議售價NT69元(250ml)，即日起於沛綠雅ilovewater官方購物網，販售24瓶箱入組及8瓶體驗組，11月中旬起於各大百貨超市以及線上通路：momo、PChome上架販售。
LOTTE 樂天製菓看準台灣消費者對日本乳源的高度喜愛，推出全新「樂天小熊餅 北海道牛奶風味」，以北海道牛奶打造香滑順口、香甜不膩的層次口感。同步推出三款限定小熊表情包裝，帶來視覺與味覺的雙重療癒。近期更有網友分享「一餅三吃」創意吃法，在社群掀起討論熱潮，成為零食愛好者們的最新開箱話題。新品自 11/5 起於全台通路陸續上架，7-ELEVEN 同步祭出「樂天小熊餅全系列任選兩件 55 元」限時優惠。
台灣泡麵市場再掀話題！以螺螄粉、酸菜魚粉席捲社群Threads的休閒食品品牌「虎留香」（Yummy Tiger），繼酸菜魚粉在萊爾富超商熱銷近10萬碗、登上多家媒體報導後，近日再推出新品「醋香麻醬拌粉」，結合白醋清香與芝麻濃香，主打「吃不膩的麻醬拌粉」，酸香解膩、香氣升級，五分鐘上桌，成秋冬懶人料理新寵。
迎戰雙11購物節，虎留香同步推出限時優惠，全館消費即可抽Marshall音響，並祭出「天天瘋搶滿$1元送螺獅粉」、「全館狂降$11元起」及「超值組合6折起」等活動。活動自11月5日至11月13日於品牌官網限時開跑。
更多三立新聞網報導
普發一萬碰雙11 這裡買爆抽現金11111元、機票、AirPods
240萬高齡者年金在貧窮線下！為何立院先處理停砍公教年金？她全說了
地牛翻身！13:28花蓮4.3地震 最大震度2級雙北有感
準鳳凰對台灣威脅多大？專家曝影響最劇時程：這天起降雨增多
其他人也在看
大樂透今晚頭獎狂飆5.2億 4生肖「命中藏金」財運旺
大樂透今（4日）晚間開獎，頭獎上看5.2億元。《搜狐網》命理專欄表示，4生肖事業加薪、命中藏金，偏財運旺盛，買彩券有機會中獎。中天新聞網 ・ 1 天前
普發一萬明天開跑！四大超商最高700元購物金、刮刮樂好神卡超狂優惠一次看
行政院普發一萬元即將開跑，明天（11月5日）起開放分流登記，最快11月12日就能入帳。四大超商搶搭「普發金」熱潮，端出咖啡、紅利、禮物卡與抽獎等多重優惠。《Yahoo股市》帶你一次掌握四大超商加碼重點，普發金聰明花、回饋再放大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
LaLaport、新光三越都輸它！台北最強百貨公司排名，冠軍食物美味、外國人必逛
台北向來是全台最具代表性的時尚購物重鎮，無論是想和親朋好友逛街、看電影，還是想要一個人享受寧靜的午茶時光，台北各大商城都能滿足不同客群的需求。《網路溫度計DailyView》本次透過輿情分析軟體《KE食尚玩家 ・ 5 天前
普發一萬元怎麼「嗶」最划算？LINE Pay最高30%回饋、全支付等優惠一次看
行政院普發一萬元即將開跑，明天（11月5日）起開放分流登記。台灣多家電子支付平台與銀行已搶先推出一系列回饋活動，鼓勵民眾將現金存入帳戶並於指定通路使用，享受「放大」效益。《Yahoo股市》整理各大電子支付平台回饋重點，包括LINE Pay、全盈支付與全支付，涵蓋餐飲、旅遊、交通及繳稅等多元場景，最高可享30%回饋。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前
雙11環保杯/保溫瓶推薦： 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！入冬喝熱飲快入手
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁雙11購物節優惠，小編為你找到了買1送1的熱銷款、韓星最愛的人氣款、高顏值的實用款...趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 7 小時前
立冬注意保暖！!雙11爆殺優惠曝光 SNOW PEAK、Columbia羽絨外套、發熱被1111元起｜揪愛Mei推薦
今年立冬爲11/7星期五，表示冬季自此開始，你的「過冬裝備」準備好了沒？根據中央氣象署預報，入冬後東北季風來襲，早晚溫差恐明顯變大，還在穿薄外套冷到皮皮挫，揪愛Mei提醒大家「千萬別等冷到受不了才準備保暖用品，現在就是囤貨黃金期」！本週正好遇上年度最強檔「雙11購物節」，各大電商平台紛紛端出保暖配件、秋冬服飾的「殺紅眼」優惠，像是人氣品牌推出輕量羽絨外套下殺、風衣外套 1.2 折起、法蘭絨毛毯買一送一、限時免運等優惠，一次補齊整套「保暖小心機」，無論是通勤、約會或在家追劇，都能保暖又有型。Yahoo精選購 ・ 4 小時前
普發一萬怎麼花最聰明！這幾家銀行領現金還能抽獎 8款養生茶、沖泡飲正夯 秋冬暖心暖身必喝｜揪愛Mei推薦
普發一萬11/5上路（https://10000.gov.tw/），開放登記日起前五天採身分證統一編號或居留證統一證號尾數分流，直到明年4月30日前都能登記，款項最快將於11月11日起依各銀行作業程序陸續入帳。Yahoo精選購 ・ 6 小時前
一到日本就什麼都想買？專業導遊告訴你在日本買這5項物品才對啦！
許多台灣人到日本觀光的時候，會特地將百貨公司、Outlet、家電量販店，甚至藥妝店當作一個景點特意前往，就是想要趁著身在日本的時候親自將日本商品親自帶回國，不過現在許多人到日本旅遊時會因為價錢因素而選擇搭乘廉價航空，往往行李重量與大小都有非常嚴格限制，若是買到超重又會被罰大筆金額得不償失。這次由常帶團遊日本的導遊來介紹一下幾項深受台灣人歡迎、一次買很多也沒問題的日本商品種類，如果害怕亂亂買會不小心超重帶不回來的話，瞄準這幾類東西就對了！ ※本文整理自受訪者個人意見LIVE JAPAN ・ 9 小時前
一日限定$1搶洗碗精！洗衣球、沐浴乳、洗髮精、保濕精華下殺37折起 超狂補貨攻略一次看
最低只要$1元，限時限量搶購！每次遇到聯合利華品牌日，真的都會超興奮。畢竟這個集結白蘭、LUX、凡士林、AHC、康寶等超多經典品牌的活動，一次就能補齊家裡所有清潔、洗衣、保養用品，還能撿到不少超值組合。Yahoo好好買 ・ 1 天前
普發一萬咖啡買一送一放大！媽祖好神卡全家普發放大3重奏優惠
普發一萬要把錢放大！全家便利商店以「現金放大術」為核心策略，結合全台4,400家店舖與會員APP雙軸並進，推出多元優惠與回饋機制，自11月5日起至12月31日，「全家」推出「普發三重奏」活動，包括線下實體「好神(省)卡」、線上APP「全民普發好運刮刮樂+抽獎趣」，以及ATM領現加碼享Let’s Café、Let’s Tea、Fami!ce霜淇淋等專屬優惠！景點+ ・ 5 小時前
雙11囤貨必買！魚油、膠原蛋白、青春露狂降免組團最高40%回饋 團媽一次囤好貨、點數爽爽賺｜揪愛Mei推薦
雙11購物節進入最高潮！Yahoo購物中心今年「11.11買買節」正檔祭出超狂優惠，被網友封為「最強回饋王」，11/7～11/11活動期間天天都有驚喜，包含「每日抽11111點OPENPOINT」、全站消費免組團最高回饋40%購物金，以及每日早上10:00準時開搶的爆品限時特賣，讓人忍不住手滑不停，揪愛Mei還發現今年雙11超適合囤貨，像魚油、膠原蛋白、青春露通通有感降價，買越多賺越多、回饋直接入帳，讓人買到手軟、荷包卻越買越滿！Yahoo精選購 ・ 50 分鐘前
【一文看懂】普發一萬登記！全台18家銀行超狂加碼 抽iPhone、最高11萬
普發現金1萬開跑！今（5）日上午8時起至11月9日為期5天開放登記，前5天採身分證字號或居留證號尾數分流方式，11月10日起全面開放登記，18家銀行推出加碼優惠，包括抽iPhone 17、現金、點數回饋，《三立新聞網》帶您一次了解。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
獨家／西門町小泡芙一盒「200元」 民眾驚：坑殺外國遊客？
西門町是觀光客最愛去的熱門景點，而且必買伴手禮，2日卻被遊客指控，一盒小泡芙有3包要價200元，另一家也賣180元，但是同款泡芙，連鎖賣場不用100元，價差2倍，被質疑坑殺外國遊客不懂價。求證業者喊冤，他們是零售商，貨源和進貨價不同，和量販店不能比。鏡新聞 ・ 1 天前
快訊／對我發財！大樂透頭獎衝破5億大關！今晚下注最後倒數
夢想一夕翻身，從小資變身億萬富豪？現在就是最關鍵的一刻！大樂透頭獎累積至今，預估金額已突破「5億226萬5111元」，再度點燃全台彩迷熱情。若一注獨得，將一舉超越「五億探長」身價，成為全台最吸睛的傳奇人物！想靠一張彩券晉身上流社會、買車買房買一整條街，這可能是你今年最後的機會，錯過今晚就要再等一次機運降臨！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
【普發一萬】500萬人選ATM領錢 哪家最划算？一表看懂各銀行加碼、限制有哪些？
普發一萬11月上路，往年有將近四分之一國人會選擇自動櫃買機ATM提領，今年大約也會有超過500萬人要在11月17日開始領現金，到底哪家銀行ATM領錢最划算？《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，民眾出發領錢聰明挑對金融卡，選對銀行有機會幫你把一萬元現金翻好幾倍，也要留意活動期間，最晚明年4月底能領，但現行優惠普遍都只針對「早鳥」，有些需在年底需領完，有些活動更早在12/14即結束。Yahoo奇摩股市 ・ 5 天前
【普發一萬】8點開始登記！900萬人選哪家銀行最划算？最高加碼11萬方案、限制一表看
普發一萬今（11月5日）上午8點準時開放分流登記，最快11月12日即可領到錢，往年採登記入帳的比例最高，高達四成之多，以2356萬人可領來估算，高達940萬人可能直接登記，各銀行也對此提出加碼優惠，《Yahoo股市》彙整各家銀行加碼方案一次看，包括免抽獎解3任務可多領800元刷卡金或是抽最高11萬元現金、抽10萬輝達投資金等，但也有不少限制，有些要先領券，更要留意活動時間，民眾做好功課可以最高一次帶12萬元回家。Yahoo奇摩股市 ・ 5 天前
普發1萬》今登記開跑 飯店「現金放大」優惠一次看
普發一萬元現金今（5日）起開放登記，不少旅宿業者相繼推出優惠，祭出「現金放大術」誘客，其中台北凱達推出豪華套房買一送一、台北士林萬麗酒店入住尊貴客房再送豪華市景房住宿券，《中時新聞網》整理各家飯店推出的優惠活動，讓讀者搶便宜。中時新聞網 ・ 8 小時前
普發1萬登記開跑 九大飯店搶客推「現金放大」優惠
普發一萬元現金今日起開放登記，多家旅宿業者紛紛推出「現金放大術」優惠方案吸引消費者。台北凱達大飯店推出豪華套房買一送一、台北士林萬麗酒店入住尊貴客房再送豪華市景房住宿券，各家飯店紛紛祭出優惠活動，搶攻普發現金商機。中天新聞網 ・ 4 小時前
普發怎用？「飛日韓、買家電」萬元有找！ 搶搭週年慶、旅展
普發一萬元最快11號發放，民眾使用計畫多元化！根據調查，除了貼補家用、繳學費、購買民生用品外，不少人還打算搭配雙11電商優惠或百貨週年慶血拼。年末旅展也推出多項優惠方案，吸引民眾趁機出遊。各大零售業與旅遊業者紛推促銷搶攻商機，電商平台祭出家電萬元折扣，百貨週年慶加碼送點數，旅行社更釋出萬元以下行程搭配揪團優惠。普發一萬元為台灣經濟注入一股活力！TVBS新聞網 ・ 5 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前