超商戰雙11 全家隨買跨店取抽111杯大杯經典拿鐵

記者李鴻典／台北報導

全家串聯「比比昂」、「買跨買(跨境直購)」、「全家行動購」3大電商平台，推出雙11年終大促。全家持續與日本跨境電商比比昂深度合作，去年6月進駐「全家」會員APP的「比比昂日貨」，截至今年9月已吸引逾280萬人次使用。

雙11折扣最有感「全家行動購」，整點早鳥5折券雙11當天整點開搶。（圖／品牌業者提供）

迎接年末雙11狂潮，婆婆媽媽最喜歡的「虎牌 IH電子鍋」下殺43折，原價4,800，特價2,099；台灣買不到的沙龍級美髮「Refa 輕型離子夾」不必辛苦從日本扛回來，透過「比比昂日貨」下單， 3,349元即可入手。11月登陸「全家」會員APP首頁的跨境平台「買跨買(跨境直購)」，則主打居家用品、風格雜物、療癒小物，上架超過百萬件的多元境外夯品，歡慶新平台開張，雙11當天全站0元免運，即日起至11/13還享有全站滿499元免運補貼。

全家行動購去年雙11檔期業績成長近2成，且多喜愛購買生鮮美食、食品飲料、生活小物，顯示後疫情時代宅經濟依然當道。活動期間推出1,111元均一價專區，熱門商品最低下殺62折起，如「船井生醫──晶擊對策EX代謝錠」原價1,780元，特價只要1,111元。11/11前，天天都有買1送1限時快閃，「鮮芋仙嫩仙草凍飲」2箱720元，換算每瓶只要15元，NINE WEST直條28吋前開式旅行箱，11/11當天夜殺原價6,980，特價5,933，再送20吋登機箱。小資族最愛的「隨買跨店取」同步也推出好康，購買消費滿111元即可獲得抽獎券1張，有機會抽到最大獎111杯大杯經典拿鐵。

「全家」隨買跨店取滿111元，即可抽111杯大杯經典拿鐵。（圖／品牌業者提供）

全家Fun心取同步推出取件優惠，11/9-11/22全家會員取件送「取貨神券」，會員凡於全台任一店舖完成網購包裹取件，即可獲得FamiCollection超柔抽取式衛生紙110抽(包)9元或Fami!ce霜淇淋買一送一、Let's Café小杯熱經典拿鐵19元，好禮三選一兌換券1張，數量有限，送完為止。全家會員APP的「FamiNow」祭出外送到家免運費的雙11好康，即日起至11/11，下單滿149，即享專人配送到宅的尊榮服務，已付費的0元包裹不限溫層，同享店到宅免運費。

滿足在台賣家經營海外電商寄件需求，7-ELEVEN自2014年起為跨境電商與國際賣家打造一站式寄件解決方案推出「國際交貨便」，方便賣家可24小時就近全台7,200家門市寄件，將包裹、貨物送往中國大陸、日本、美國、澳大利亞、加拿大、香港、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓等11大國家 ，Amazon、eBay、Yahoo! JAPAN、日本樂天市場等在台賣家皆可使用。因應全球雙11網購盛典，7-ELEVEN國際交貨便自11月12日至11月25日連續14天推出寄件送11元7-ELEVEN購物金，每寄1件送1組11元購物金。

7-ELEVEN即日起加碼投入上千萬行銷資源，透過全台7,100家門市、國際交貨便、OPENPOINT APP取件集點、跨境店取、安心取等。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN跨境店取合作平台11月7日起獨家新增日本人氣的札幌藥妝，另還有大國藥妝、SUGI、Mercari、蝦皮跨境等跨境電商，皆可串接7-ELEVEN店取服務，從下單到取貨貨態全程透明化，讓可隨時隨地追蹤掌握包裹配送進度，網購更安心！同慶雙11網購節，即日起至12月23日止海內外網購選7-ELEVEN取件可參加OPENPOINT APP小七集點卡推出的「安心取與帳單繳費集點GO 」活動，集滿點數可抽最新iPhone17 pro max、鎮金店金元寶等獎項。

7-ELEVEN即日起為不同電商客製化推出到包裹店取送獨家好禮活動，贈禮清單精選CITY CAFE美式、CITY TEA 琥珀小葉紅茶、 CITY TEA 梔子花青茶、御料小館 X世界的山將夢幻雞翅等熱銷單品，獨家合作平台包含蝦皮購物、蝦皮跨境、momo、PChome、旋轉拍賣、賣貨便等人氣電商平台，只要符合平台活動資格、到7-ELEVEN完成取件服務，就能搶限量咖啡、茶飲與美食。

7-ELEVEN即日起至12月23日推出「安心取與帳單繳費集點GO」活動。（圖／品牌業者提供）

momo攜手四大超商推出滿399元指定「超商取貨」免運優惠，加碼送出超過5萬份美食好禮，讓取貨也能成為節慶享受。選擇7-ELEVEN可登記御料小館×世界的山將夢幻雞翅(11/1～11/30)、CITY CAFE大杯冰美式(11/1～11/13)，並於11/1與11/11單筆消費滿1,111元再贈現萃茶冰琥珀小葉奶茶(限量30,000名)；選擇全家可登記皮蛋辣拌麵(11/1～11/30)、小滷青蔬(11/1～11/13)，11/1與11/11滿額再送媽媽煮藝香菇雞燉湯與紅利金$30(限量25,000名)；萊爾富於11/6及11/9～11/13期間可登記大杯熱特濃美式，i郵箱則於11/1～11/13取貨可獲得50 mo幣回饋。

momo購物網攜手四大超商與人氣美食品牌，送出超過11萬份美食好禮，更新增「116超取日」、「mo店+」千萬補貼等限時活動。（圖／品牌業者提供）

今年momo雙11天天主題日特別新增「11/6超取日」，攜手7-ELEVEN與全家推出一日限定加碼活動，讓超取服務再升級。當日單筆消費滿1,111元，選擇全家取貨可登記青醬蛤蜊義大利麵或奶油起司蝦仁通心粉二選一(限量12,000名)；選擇7-ELEVEN取貨則可登記贈送現萃茶冰琥珀小葉奶茶(限量20,000名)。

11月迎來「國際素食月」，隨著健康飲食意識持續升溫，越來越多消費者關注日常飲食中「低負擔」與「健康」的選擇。萊爾富看準這股風潮，推出全新「樂法100%純果汁」系列：綠拿鐵、西瓜汁、柳丁綜合果汁、蘋果百香果汁與荔枝綜合果汁5種口味，即日起至11月25日止「樂法100%純果汁」享有單瓶39元、任選2瓶69元的上市優惠，並同步集結4款熱銷蔬食鮮食。

萊爾富即日起至11月25日止「樂法100%純果汁」享有單瓶39元、任選2瓶69元的上市優惠。（圖／品牌業者提供）

Maison Perrier沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲，與法國知名調酒師聯手打造，全新推出「鳳梨可樂達」無酒精氣泡飲夢幻新品；椰子與鳳梨與氣泡交織熱帶風味，蘊含「水中香檳」豐富氣泡驚喜口感，入口輕盈不膩，尾韻甘甜清新，單瓶不到30大卡，豐沛氣泡與迷人果香的優雅碰撞，無酒精卻能完美復刻經典調酒的迷人層次，盡享優雅鬆弛感，舉杯展現個人品味，享樂暢飲不設限，瓶身揉和時尚藝術設計巧思，透出明亮熱情、繽紛討喜的金屬色澤，享受法式時尚的品飲體驗。

沛綠雅與法國知名調酒師聯手打造，全新推出「鳳梨可樂達」零酒精氣泡飲夢幻新品。（圖／品牌業者提供）

Maison Perrier「鳳梨可樂達」建議售價NT69元(250ml)，即日起於沛綠雅ilovewater官方購物網，販售24瓶箱入組及8瓶體驗組，11月中旬起於各大百貨超市以及線上通路：momo、PChome上架販售。

LOTTE 樂天製菓看準台灣消費者對日本乳源的高度喜愛，推出全新「樂天小熊餅 北海道牛奶風味」，以北海道牛奶打造香滑順口、香甜不膩的層次口感。同步推出三款限定小熊表情包裝，帶來視覺與味覺的雙重療癒。近期更有網友分享「一餅三吃」創意吃法，在社群掀起討論熱潮，成為零食愛好者們的最新開箱話題。新品自 11/5 起於全台通路陸續上架，7-ELEVEN 同步祭出「樂天小熊餅全系列任選兩件 55 元」限時優惠。

樂天小熊餅「北海道牛奶風味」療癒登場。（圖／品牌業者提供）

台灣泡麵市場再掀話題！以螺螄粉、酸菜魚粉席捲社群Threads的休閒食品品牌「虎留香」（Yummy Tiger），繼酸菜魚粉在萊爾富超商熱銷近10萬碗、登上多家媒體報導後，近日再推出新品「醋香麻醬拌粉」，結合白醋清香與芝麻濃香，主打「吃不膩的麻醬拌粉」，酸香解膩、香氣升級，五分鐘上桌，成秋冬懶人料理新寵。

迎戰雙11購物節，虎留香同步推出限時優惠，全館消費即可抽Marshall音響，並祭出「天天瘋搶滿$1元送螺獅粉」、「全館狂降$11元起」及「超值組合6折起」等活動。活動自11月5日至11月13日於品牌官網限時開跑。

虎留香「醋香麻醬拌粉」採沖泡即食設計，只要五分鐘即可上桌。（圖／品牌業者提供）

