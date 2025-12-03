超商手搖熱飲買1送1 燒仙草搭4配料50元有找

萊爾富Hi Café推出期間限定的「玉米濃湯」、「燒仙草」，適合暖胃驅寒。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

近期冷空氣南下，早晚氣溫明顯下降，帶動通勤族與上班族的冬季採買需求，超商觀察門市熱飲、咖啡買氣呈現明顯的季節性成長，因此加碼推暖胃優惠，力拚業績曲線邁向高峰。

萊爾富Hi Café 冬季暖飲全面升級，推出「玉米濃湯」、「燒仙草」期間限定飲品，「玉米濃湯」限時優惠價45元，以濃郁奶香為基底，加入香甜玉米粒，再點綴胡椒味提味讓香氣更濃，接續於12月10日上市「燒仙草」優惠價45元，以滑順濃厚仙草湯汁搭紅豆、綠豆、燕麥、芋圓，多款餡料一次滿足，口感更豐富。

廣告 廣告

OKmart的OKCAFE特大杯莊園美式、莊園拿鐵與極淬莊園系列推出同品項買2送1。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart的OKCAFE黑糖桂圓紅棗茶與黑糖薑茶因為風味溫和、暖身效果佳，成為女性通勤族群的常見回購品項；阿華田、焙茶拿鐵、抹茶拿鐵等暖飲也加入冬季需求行列，OKmart 指出，兩杯99元優惠對早晨開會、下午提神及夜班值勤族群最有吸引力，是本波熱飲買氣成長的主要來源；另12月3日至12月5日，OKCAFE特大杯莊園美式、莊園拿鐵與極淬莊園系列推出「同品項買2送1」，最後，業者即日起追加開賣「法國100％羊毛被」，3折優惠價899元在門市限量供應。

全家主打茶「五窨茉莉茶后」，不只榮獲 ITI 國際風味評鑑3星殊榮，更是便利商店首見五窨工序茶，限時享買1送1。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家旗下茶飲品牌Let’s Tea推出市場首見「智能膠囊茶機」，還原職人級茶香，首波推出4款現煮精品茶包括以百小時窨製工序淬鍊的「五窨茉莉茶后」、焙香濃厚的無咖啡因「金焙蕎麥茶」、甘潤清香的「白烏龍茶」與溫潤順口的「鮮露紅茶」，茶底亦推出奶茶選項，滿足不同飲用偏好，即起至12月9日，凡於店舖買Let’s Tea現煮茶原茶或醇奶茶，同系列任選享買1送1優惠。

7-11即日起全台門市開賣「CITY TEA黑金燒仙草」，暖心價65元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11全台550家「!＋？ CAFE RESERVE ＋ TEA 不可思議茶BAR」於12月9日前推出奶茶賞，茶拿鐵／奶茶系列指定品項第2杯半價、12月10日至12月23日感謝季推出全品項第2杯半價；CITY TEA於12月7日前推超人氣黑糖珍珠撞奶買2送2。即日起全台門市開賣亦「CITY TEA黑金燒仙草」，以清新青草香氣融合濃郁焦甜尾韻，加入Q彈芋圓、地瓜圓，並融合全新香脆花生，帶來溫暖多層次豐富口感。

更多中時新聞網報導

亞洲人肌少症風險高 50歲要篩檢

保健》骨質流失難恢復 飲食運動防骨鬆

桃機T3北廊廳試營運 有望耶誕前啟用