超商抗寒優惠一覽 燒仙草、可可飲買1送1 冬被下殺1折

全家Let’s Tea燒燒仙草限時買1送1。（全家提供／朱世凱台北傳真）

氣溫下降明顯有感，超商把握體感商機，針對禦寒食飲祭出優惠，囊括各式火鍋湯底、暖身湯品、人氣飲料等，業績可望上升1至2成。

全家12月23日前SOHOT炎選任選買1送1、炸物桶任選8支320元；12月9日前FamiCollection溫罐商品任選2件8折，11月25日前Let’s Tea燒燒仙草買1送1、馬尚煮全品項任選4入69元、冷凍／冷藏商品整包特價69折；明年1月6日前湯底專區指定商品任2件77折。全家同時透露攜手鴻海共同打造綠色創新應用，將以咖啡渣循環再利用為主軸，參與11月21、22日之「2025鴻海科技日」智慧城市主題展區，展區提供觀展民眾Let's Café單品咖啡，全家也將於現場供應Let’s Café單品美式及單品拿鐵。

7-11今年擴大引進「個人化即食微波鍋物」結構，價位落在200元上下。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11自11月擴大導入「饗喫鍋」火鍋專區，目前整體業績已較去年同期成長2成，特別是新品「這一小鍋經典石頭鍋」、「這一小鍋聯名TATAS剝皮辣椒雞鍋」等火鍋湯底銷售量更大幅成長4倍，即日起12月9日推指定微波個人鍋搭雪碧省15元優惠及海底撈鍋底單件99元活動；另推薦必喝湯品「米香台菜麻油雞」、「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨」、「阿桐阿寶四神湯」、「胡椒豬肚湯」每日更可熱銷破萬杯，再推「御料小館X太和殿麻辣鍋」、「涓豆腐韓式豆腐鍋」等；即日起至11月25日加碼祭關東煮任選4入88折優惠。

OKmart「3D水立方石墨烯可水洗冬被」限時特價499元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart即日起至 12月10日推出黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶與阿華田系列、錫蘭紅茶拿鐵、焙茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵等多款現煮飲品，均可享任選2杯99元優惠；另推出全台獨家「便利禦寒冬被」，其中話題新品「3D水立方石墨烯可水洗冬被」以蓄熱結構與可水洗特性為主打，以近1折價499元（原價3480元）攻占市場。

萊爾富Hi Café攜手美祿聯名推巧克力飲品「熱巧克力歐蕾」、「熱巧克力珍珠歐蕾」，限時買1送1。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富Hi Café攜手美祿聯名推出巧克力飲品「熱巧克力歐蕾」與「熱巧克力珍珠歐蕾」，透過苦甜平衡的可可風味搭配滑順牛奶，再加入美祿麥芽巧克力粉，風味香醇濃厚；活動期間享同品項買1送1優惠。

