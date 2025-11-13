超商拚「智能店」！1分鐘自助領貨PK結帳免排隊、零接觸

超商業者與工研院攜手打造智能超商，為消費者帶來更便捷的購物體驗。有超商與工研院合作，在桃園中壢中央大學設立全新智能店舖，透過微型倉智慧調度技術，讓消費者自助領取包裹，整個過程僅需一分鐘，大幅節省消費者時間與店員尋找包裹的人力。另一家超商則推出科技店4.0，主打「拿了就走」的消費模式，顧客只需掃描QR碼即可完成結帳，無需排隊等待。量販店也加入智能化行列，推出全球首創的智慧托盤回收機。

超商推出自助取貨。（圖／TVBS）

在這個全新的智能超商中，消費者領取網購包裹變得異常簡單。顧客只需在報到繳費機上輸入手機號碼，選取要領的包裹，完成付款後，包裹就會自動從倉庫送出，整個流程在一分鐘內即可完成。這項創新服務讓消費者不再需要到櫃台排隊，店員也不必翻箱倒櫃尋找包裹，真正做到自助領取，省時又省力。

一位民眾表示，這項服務非常方便，想要拿包裹時，直接從宿舍下來就可以取包裹，感到相當便利。因應未來社會需求，超商攜手工研院在桃園中壢中央大學打造全新智能超商。這家智能店舖建置了「小坪數、大容量」的自動化門市取貨微型倉裝置進行包裹存放管理，並運用工研院的微型倉智慧調度技術，讓包裹能自動出庫，使自助領貨變得更加便捷。

超商公共事務部部長李至和表示，未來如果這樣的合作模式可能進駐到一般門市，在取貨這件事上面將會有更大的便利性。

超商推出零接觸、零等待的消費體驗。（圖／TVBS）

另一間超商則是宣布科技店4.0正式登場，主打「拿了就走」的營運模式。消費者挑選商品後，結帳過程不需要另外確認購物清單，只要掃描QR碼，就會自動完成扣款，實現零接觸、零等待的消費體驗。

量販店推出全球首創的智慧托盤回收機。（圖／TVBS）

除了超商，量販店和賣場也主打智能服務，推出全球首創的智慧托盤回收機，方便消費者將生鮮肉品的托盤容器一個一個放進回收機中進行回收，不僅便利消費者，也減少購買生鮮產品後產生的垃圾問題。

