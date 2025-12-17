超商拿包裹年齡、婚姻、地址全揭露？數發部「數位憑證皮夾」上路解決痛點

數發部長林宜敬表示，數位憑證關鍵設計在於「選擇性揭露」機制，使用者僅需在特定情境下揭露完成該目的所必要的最少資訊。(記者邱巧貞攝)

〔記者邱巧貞／台北報導〕數位發展部(數發部)今(17)日舉辦「數位憑證皮夾試營運暨應用體驗記者會」，正式對外展示數位憑證皮夾的多元應用場景與試營運成果。

數發部長林宜敬在開場致詞時指出，未來的世界將是一個高度數位化的世界，許多事情早已在數位環境中完成，但在數位世界裡，人們仍不斷需要證明自己的身分或資格，例如學歷、學生身分、汽車駕照，甚至各類專業證照，然而在身分驗證的同時，個人隱私外洩的風險也隨之提高，因此數發部在過去一直積極推動「數位憑證」計畫，希望在便利與隱私之間取得平衡。

廣告 廣告

林宜敬強調，數位憑證最關鍵、也最具突破性的設計，在於「選擇性揭露」機制，使用者僅需在特定情境下揭露完成該目的所必要的最少資訊，例如僅為證明已年滿18歲，並不需要揭露身分證上包含的父母姓名、婚姻狀況或家庭資料，這種做法更符合現代隱私保護的標準，也彌補了過去動輒出示整張身分證的制度缺口。

此次試營運所展示的數位憑證皮夾，正是讓手機成為個人的數位身分載體，將實體世界中常見的證件、會員卡與資格憑證，依使用者授權安全地存放於手機中，未來無論是校園與飯店門禁、圖書館與設施使用、超商取貨，或是政府與企業線上申辦服務，只要透過手機即可完成驗證，大幅降低攜帶實體證件遺失或被冒用的風險。

林宜敬也進一步描繪未來應用想像，指出若數位憑證體系持續依循國際標準推進，未來民眾或可在歐美國家直接使用台灣的數位憑證證明年齡等而無須出示護照，或在國外租車時以台灣發行的數位駕照完成驗證，讓跨國移動與生活服務更加便利。

除了生活場景，數位憑證皮夾也被視為智慧生活的核心工具，在求職應用中，學歷與證照可一鍵上傳並自動驗證，履歷即時加註「已驗證」標章，縮短企業審核時間、提升求職效率。

在超商取貨場景中，民眾不必記取件碼或出示紙本證件，只要掃描QR Code即可快速取貨，降低冒領風險；在訪客管理與企業應用上，一次登記即可長期使用，流程零紙本、可追溯且更安全；結合MyData的工商憑證應用，則讓原本受限於實體卡與讀卡機的線上申辦全面行動化，企業主得以隨時隨地透過手機完成驗證與申請。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台積電砸1650億美元還不夠？外媒看川普關稅下的台灣

LTN經濟通》老鼠人崛起 中國經濟罩烏雲

宏都拉斯將「棄中擁台」外媒：台灣數十年這些耕耘改變中美洲格局

下手要快！Costco本月11款好評「降價商品」清單曝光

