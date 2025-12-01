超商指定飲品2杯99元 還有買7送7快囤貨
7-11超商OPENPOINT行動隨時取「週一咖啡日 開啟美好一週」，CITY CAFE大杯燕麥拿鐵2杯99元。萊爾富則祭出大特濃美式(冰熱任選)買20送20，單杯不到28元。
7-11
OPENPOINT行動隨時取「週一咖啡日 開啟美好一週」，CITY CAFE大杯燕麥拿鐵2杯99元、CITY PRIMA中杯精品馥芮白2杯109元。
OPENPOINT行動隨時取12/1~12/3「每月1號一起精品吧！擴大犒賞日」，CITY PRIMA大杯精品美式（冰／熱）買7送7（限量5萬組），可兌換「瓜地馬拉薇薇特南果」精品美式；CITY PRIMA大杯精品拿鐵（冰／熱）買7送7（限量2.5萬組），可兌換「瓜地馬拉薇薇特南果」精品拿鐵；CITY PRIMA大杯精品馥芮白（冰／熱）買7送7（限量3萬組），可兌換「瓜地馬拉薇薇特南果」精品馥芮白。
11/26-12/9 厚乳拿鐵大杯/特大杯，任選第2杯半價。
11/26～12/9 黑金燒仙草，限時暖心價65元（原價75元）。
11/26至12/2前往愛・Sharing 官網製作賀卡分享給好友，就送現萃茶大杯熱紅茶乙杯。每日限量1500 杯送完為止，限12/9前兌換完畢。
11/12-12/9，不可思議!+? CAFE RESERVE 門市限定，買大杯冠軍美式&拿鐵送濾掛一包。
7-ELEVEN 不可思議茶BAR，不可思議茶BAR奶茶大賞，11/12-12/09 指定飲品第2杯半價。茶拿鐵門市限定優惠品項：金焙烏龍茶布奇諾、英曙格雷紅茶布奇諾、冰綿綿金焙烏龍茶王、冰綿綿英曙格雷紅茶、金焙烏龍茶拿鐵、英曙格雷茶拿鐵。多元複合門市限定優惠品項：琥珀小葉紅茶拿鐵、茶王焙火烏龍拿鐵、輕烏龍拿鐵。
全家
12/1限定優惠，全家APP「全盈+PAY」會員咖啡優惠，大杯特濃經典美式買5送3、大杯特濃經典拿鐵買5送3、大杯特濃經典美式買30送30、大杯特濃經典拿鐵買30送30。
11/26-12/9 Let’s Tea(冰熱不限)膠囊茶機40元系列、膠囊茶機55元系列，同價位系列買5送5。
即日起至12/9，Let‘s Café經典拿鐵(大杯，冷熱不限) 6杯；特濃拿鐵(大杯，冷熱不限) 5杯；卡布奇諾(大杯，熱飲) 6杯；單品拿鐵(大杯，冷熱不限) 3杯，同品項199元。
普發1萬首選全家ATM領，享有超狂優惠！即日起至 114/12/31 日於全家使用台新/玉山/國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包括Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵(同品項買2送2)、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)買2送1、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵(同品項買1送1)、bb.q專屬優惠。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
11/26–12/23Hi café 飲品冰熱任選買1送1，指定暖心飲品包括巧克力歐蕾、紅玉紅茶、四季春青茶、桂圓紅棗茶、黑糖薑茶。
11/26-12/23大特濃美式(冰熱任選)買20送20省1100元(原價2200元)，單杯不到28元。大特濃拿鐵(冰熱任選)買20送18省1170元(原價2470元)，單杯不到35元。
即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。
普發萬元咖啡同慶，11/11-12/23，大美式450杯只要10,000元(原價20,250元)，單杯只要22.2元；大拿鐵350杯只要10,000元(原價19,250元)，單杯只要28.5元；整買零取限定，每個會員限購一組，兌換期限至2027/12/23。
OK超商
即日起 ～ 2025/12/10，到 OKmart 購 / 取 台鐵、高鐵票，出示「購取票繳款證明聯」， 就能享 OK CAFÉ 大杯莊園拿鐵買1送1(冷、熱皆可，限同品項共享優惠)。
OK CAFÉ推出多款冬季風味飲品優惠，包括「黑糖道系列（黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶）」、「阿華田系列」、「錫蘭紅茶拿鐵」、「靜岡抹茶拿鐵」與「焙茶拿鐵」，任選2杯99元。
11/13～12/10 暖心優惠開喝，指定飲品任選 2 杯只要 99 元！ 黑糖道系列：黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶、阿華田系列、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵。
