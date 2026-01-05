超商掀草莓旋風 霜淇淋下殺只有3天 日系零嘴8折嘗鮮

全家草莓季1月7日粉嫩登場，攜手日本高人氣IP「ASAMIMICHAN」萌翻視線。（全家提供／朱世凱台北傳真）

超商浪漫粉紅慶典開跑，把握冬季草莓產季，業者推出多元系列商品，橫跨甜點、烘焙、水果、飲品、冰品等多元類別，預計將帶動相關類別業績成長超過2成。

全家Fami!ce霜淇淋2026首波強檔 「草莓優格霜淇淋」回歸。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家草莓季「莓好，運輸中」1月7日登場，強打回歸的Fami!ce霜淇淋 「草莓優格霜淇淋」，以酸甜草莓果香搭上優格的清爽乳酸感，口味甜而不膩、冰涼滑順，甜筒則搭配專屬蘋果紅waffle餅皮，淡淡粉色帶有奶香與酥脆口感，業者同時與日本人氣療癒系角色「ASAMIMICHAN」合作，推出限定款霜淇淋紙杯與餅乾紙套，全家App隨買跨店取1月5日至7日，推出限時3日「Fami!ce霜淇淋5支188元」快閃優惠。

全家同時和「ASAMIMICHAN」推出視覺與味覺雙重享受的多款草莓季烘焙甜點，首推造型滿分的「草莓乳酪軟歐」，仿真可愛的粉紅草莓外型，Q 彈濕潤的軟歐麵包體夾入酸甜草莓乳酪餡，乳香與果香交織出完美韻味；minimore的「草莓厚奶雲餡泡芙」，草莓菠蘿皮包裹厚厚的莓果奶酪與草莓卡士達，飽滿內餡迸發莓果香氣。1月7日至2月3日間，購買「ASAMIMICHAN」聯名商品任3件再加39元，就能加購asamimi 杯塞吊飾1個，全家會員購買聯名商品還可獲得抽獎券，有機會帶走價值2500元的絨毛娃娃等周邊。

全家草莓季推薦粉嫩系零嘴，包括「浪味仙草莓起司口味洋芋捲」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

最後，全家獨家開賣多款夢幻粉色系零食、餅乾，包括日本全家Famimaru「白草莓風味焦糖玉米小點」、「LOOK甘王草莓夾心可可」、「韓國草莓風味棉花糖」、「嗨啾輕奢草莓氣泡飲軟糖」、「浪味仙－草莓起司口味」、「甘樂草莓鮮果實軟糖」等，自1月7日至2月3日購買指定商品任選第二件8折、3件77折。

7-11 i划算即日起開賣日本進口「熊本熊紅草莓」和「靜岡紅臉頰草莓」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11 i預購與門市預購串聯線上線下通路搶先推草莓季，《預購誌》即日起至2月15日指定品項任選2件95折，看準社群美照需求，今年以「爆量草莓」、「儀式感甜點」為兩大開發主軸，首推重量級甜點名家拿破崙先生的「爆量草莓牛奶派」、「草莓寶盒」、「草莓布丁寶盒」，全系列選用100％新鮮大湖草莓製作，堆疊出多層次的酸甜果香滋味；此外，鎖定辦公室與社區型門市的團購需求，年度熱賣超過5萬支的「花蓮巨無霸糖葫蘆冰棍」同時推出草莓與番茄雙口味，33公分超長冰棍相當吸睛；i預購、i划算亦同步推「聖保羅草莓奶凍捲10入組」、「大湖草莓雙餡爆漿餐包6盒」、「日本草莓荔枝海洋深層氣泡飲箱購」等多入數選擇。

7-11「莓粒good！」草莓季開跑，甜點、烘焙此次推出6款限定新品。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

甜點、烘焙此次推6款限定新品，甜點包含與人氣角色吉伊卡哇聯名推出的「吉伊卡哇草莓卡士達麻糬泡芙」，選用日本獨家QQ外皮配方創造新食感體驗，還有IP貼紙蒐集；熱銷常勝軍「草莓Q皮半月燒」，日本技術指導製成Q皮口感，搭配主廚自家熬煮草莓果醬，口味酸甜；還有吸睛造型「草莓可可蛋糕杯」，使用法芙娜可可粉、五層層次堆疊，口感豐富，1月6日前指定商品享任選第二件省10元。

