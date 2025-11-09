超商掃貨沒付錢！店員當街壓制女子 霸氣喊：又是妳

記者石明啓、胡芷瑄／桃園報導

桃園中壢在昨（8）日晚間驚傳超商抓小偷的事件，民眾將過程拍下PO上網，可以看見女子情緒激動與店員當街拉扯，路過民眾都看傻眼，而女子發現自己跑不掉，最後還苦苦哀求店員不要報警。

偷東西女子與店員當街拉扯。（圖／翻攝自@goodmj_0303 Threads）

店員：「不要動！東西交出來。」

女子：「啊！」

在街頭拉拉扯扯，不斷大喊東西交出來，中間這名女子手上一大袋怎樣都不放手。

店員：「不要動，要不要進去了！」

超商店員與熱心民眾一人一邊，終於將這名女子架到路旁邊，車輛終於能通行。

廣告 廣告

民眾：「要報警嗎？」

店員：「報報報報報。」

女子：「不要報警。」

店員報警處理。（圖／翻攝自@goodmj_0303 Threads）

店員：「給你機會了，講多少次了？」

苦苦哀求不要報警，但店員已經給過機會，原來這名女子犯案早就不是第一次。

警方：「全部（是偷的）喔？」

女子：「對啊，對啊。」

警方：「你幹嘛偷？這個也是對不對？」

女子：「對。」

警方到場處理。

警方：「還有充電器，充電器有買嗎？」

女子：「有。」

女子在超商搜刮完物品就直接離開，當場遭店員制止。

袋子一大袋全都是剛剛從超商偷來，大約偷了1100多塊的東西，包括三明治和飲料等等，事發在8日晚間6時許桃園中壢中和路上的一間超商，警方到場處理將女子逮捕。

警方：「好不好？」

該女子在桃園已犯下多項竊盜案。

後來經過查詢，這名41歲劉姓女子光在桃園就犯下多起竊盜案，背上多起官司，但都以精神疾病為由，表示行竊當下不知道自己在幹嘛，去年的官司已經有一審判決出爐判刑兩個月可易科罰金，打算以就醫紀錄拚上訴，卻又一再犯案，已經成為地方上頭痛人物。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

花蓮通緝狂徒「持刀襲警」還搶車逃逸！2天後遭大批警力圍捕落網

隱瞞長達3年！她幫子女辦保調戶口 始知腥夫悄認養私生子

高雄暗夜槍響！警靠近「全車毒味」毒蟲竟衝撞員警…挨6槍仍加速逃逸

信義63歲男因「索錢未果」暴怒…持折疊刀刺傷同居女友濺血

