超商擦撞引衝突 陳勇正出拳制止影片曝光 警方調查釐清正當防衛

（社會中心／綜合報導）台南市永康區一間連鎖超商，於民國114年12月27日晚間7時53分左右，發生一起肢體衝突事件。當事人為模特兒陳勇正，雙方疑因人潮往來間的肢體擦撞引發後續爭執，最終演變為一人對多人的衝突場面，目前警方已介入調查。

圖／陳勇正提供。

陳勇正表示，事發當下僅是在店內行走時，不慎與一名年輕男子肩膀擦撞，屬於日常生活中常見的輕微接觸，並無任何惡意。他強調，第一時間即嘗試以理性方式溝通，希望化解誤會，但對方拒絕對話，還當場聯絡其父親及另一名成年男子到場。

廣告 廣告

隨後局勢迅速升溫，現場形成陳勇正一人面對三名成年男子的對峙狀態。陳勇正指出，對方父親到場後，三人逐漸靠近並將他包圍持續逼近，期間伴隨言語挑釁與恐嚇，還出現推擠行為，使現場氣氛極度緊張。

陳勇正進一步說明，當時他已多次後退試圖拉開安全距離，並明確要求對方停止靠近，但對方仍步步進逼。在超商空間狹小、退無可退，且無法判斷對方是否攜帶危險物品的情況下，基於人身安全考量，他於防衛狀態下出拳制止，其中一名男子遭單次擊中後倒地流血。

隨後衝突短暫擴大，最終導致對方三人均受有不同程度傷勢。整起事件已有現場民眾拍攝影片，以及超商監視器畫面留存，警方目前已掌握相關影像並介入調查，後續行為是否構成正當防衛，仍有待司法機關進一步釐清。

影片：https://www.facebook.com/share/r/1J3emx5y4v/

更多引新聞報導

台鐵售票機全台大當機！故障到週一還沒好 售票員崩潰了

無印良品外套爆紅！電梯內5人撞衫 網笑：像保潔墊

