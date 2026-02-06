超商攻擊案！ 醉婦怒砸酒瓶 女店員頭濺血

28歲的女店員頭破血流，送醫縫3針。（圖／東森新聞）





屏東一名60歲李姓婦人來高雄找朋友，6日下午喝醉酒，跑進高雄一家超商消費，但結帳時情緒失控，先脫褲子後，還拿貨架上的酒瓶狂丟，甚至砸向店員，超商內顧客躲進倉庫，28歲的女店員頭破血流，送醫縫3針，沒有生命危險，警方獲報後，逮捕失控的婦人，將她依殺人未遂罪送辦。

酒醉婦人vs.超商店員：「你不滿意嗎，怎樣，怎樣，我欠你錢嗎，我欠你錢嗎，蛤。」

玻璃碎裂聲音不斷傳出，出手砸玻璃瓶的就是60歲李姓婦人，她抓狂似的，狂砸玻璃瓶，同時也不停飆國罵。酒醉婦人vs.超商店員：「誰要喝你的酒啊，我自己會釀啦。」

其中一名28歲的女店員被玻璃瓶砸到頭破血流，女店員滿臉驚恐，先是坐在箱子上休息，她手上的衛生紙上都是血，畫面怵目驚心。事發在6日下午二點半，高雄中山一路這間超商，到底怎麼一回事，在場客人還原當時。

在場客人盧小姐：「我進去寄東西，然後有一個女的就在那邊咆哮，然後她就把她的褲子都脫掉，看得到她的下體，把那個架上全部的酒杯，全都砸下來，砸到整間店都砸爛，然後砸那個店員的頭，流超多血喔，一直流下來，然後我們這些客人都趕快躲到那個倉庫裡面去。」

當時至少4名客人，躲進超商倉庫同時報警，警方到場時，60歲李姓婦人已經在店門外，接著被帶上警車。員警vs.酒醉婦人：「不要動不要動不要動，坐下證件拿出來，走一走，（你讓我爬的我都願意，主管我真的很內疚）。」

被帶回派出所，60歲婦人還胡言亂語。據了解，行凶的婦人是屏東人來高雄找朋友，卻在超商結帳跟店員起口角，她竟然持玻璃瓶攻擊店員，造成女店員滿臉是血，頭部有撕裂傷縫了三針，行凶的李姓婦人有竊盜及公共危險前科，依殺人未遂罪送辦。

同仁被攻擊，其他超商店員忙著善後，所幸受傷女店員沒有生命危險，但結帳遇到酒醉客人鬧事，女店員受到驚嚇還掛彩，實在令人心疼。

