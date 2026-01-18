超商整堆禮盒沒人買？內行點出「1族群」最需要：財力驚人

生活中心／朱祖儀報導

超商非常方便。（示意圖／資料照）

逢年過節總能看到超商內堆滿禮盒，一名女網友表示，每次看到這情景，都不免好奇「這些真的賣得出去嗎？」不少網友表示，「你小看了P人的力量」，並說若臨時想買禮盒，其實這非常方便。

一名網友在Threads發文表示，每次走進便利商店，看到櫃檯附近堆了一整疊的禮盒，不禁思考「這些真的賣得出去嗎？賣不出去的加盟主都要自己吸收嗎？」好奇是否有人真的會在超商購買禮盒？

P人最依賴超商禮盒 拜訪親戚全靠它

不少人透露，其實P人非常需要，「本P人將在踏進親戚家拜年的前十分鐘，去最近的711選購這些東東」、「我常常在超商買禮盒耶，臨時想到要送禮超方便」、「蠻多人買的其實！財力驚人」、「我們INFP就是會隨地大小買」、「身為P人，永遠在拜訪親友前的最後一刻在找禮盒」、「我感覺看到自己P到最後一刻後，看到711有賣禮盒的救贖感。」

所謂「P人」是MBTI人格測試中「感知型（Perceiving）」人格的簡稱，特性是隨性、開放，喜歡在生活中保持彈性、態度較隨遇而安，不喜歡被過多計劃束縛。

另外也有人分享，「過年賣不出去會用LINE群組發出超特價優惠資訊」、「特殊的肯定很好賣，公司配貨的通常最後也會收回，沒事不需要擔心，其餘的後面也都會打折出清，就是佔位子而已」，還有前店員透露，「在超商買禮盒的比想向中的多尤其是中南部，不外乎就是方便跟24小時都有，且大部分都可以退貨，不過要注意退貨時間，不然時間一過就會自己吸收。」

