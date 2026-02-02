超商新春再出招 開運福袋首度加碼 霜淇淋買2送2再抽Switch

7-11迎接貓之日攜手「貓福珊迪」推出超過10款萌趣商品。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11加碼開賣第二波14款開運福袋，攜手7大IP肖像於2月11日起限量販售。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

春節將至，超商趕在馬年前夕再推新一波開運商品，品項囊括烘焙點心、話題霜淇淋、限定飲品等，運用可愛包裝與趣味諧音搶攻走春商機，刺激來店人潮上揚。

本月恰好迎來貓之日，7-11特別與日本IP「mofusand貓福珊迪」合作，包括「CITY TEA現萃茶」與「!＋？ CAFE RESERVE ＋ TEA 不可思議茶BAR」雙茶金2月4日起換新裝，同時開賣限量16萬杯的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，前7萬杯嘗鮮者可免費獲「喵開運杯塞」；另推8款聯名烘焙商品，像是「虎皮蛋糕捲」等，2月20日至22日買指定茶飲、甜點、寵物食品，結帳收銀機還會發出「喵」叫聲相當可愛 ；最後，業者首度加碼開賣第二波開運福袋，攜Hello kitty等推「絨毛托特包」、「雙隔層帆布袋」等不同組合的14款499元開運福袋，有望刺激業績上漲逾2成，2月11日至16日還有全店消費優惠活動，買指定類別商品滿222元立折20元。

全家Fami!ce於2月5日推出「贅澤巧克力霜淇淋」，2月12日則推「北海道哈密瓜霜淇淋」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家2月14日前於全台指定8間店舖快閃開賣「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家Fami!ce推出奢華風味的限定新品「贅澤巧克力霜淇淋」，嚴選比利時貝可拉艾瑪55％巧克力入料，入口即能感受濃厚可可香氣，苦甜比例恰到好處、細緻不膩口，2月5日起再推「加18元送金鏟匙」加購活動，呈現把好運鏟進來的討喜氛圍，即日起至2月6日野有霜淇淋買2送2活動，並預告2月12日還有「北海道哈密瓜霜淇淋」接力；全家同步瞄準返鄉人潮，2月14日前於全台指定8間店舖快閃開賣「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」；最後，即日起至3月3日，只要進行繳費、購取票等指定服務，於結帳時報會員或出示App會員條碼可獲抽獎券，有機會抽Switch瑪利歐賽車遊戲套組。

萊爾富推出多款應景烘焙品，包括「開運果香餐包」等。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富則推出多款應景烘焙品，包括加入多種果乾的「開運果香餐包」、特調花生醬的「福氣花生麵包」、香甜酥脆的「戀戀草莓可頌」等，讓新春餐桌更添甜蜜。

OKmart推OKCAFE新品「草莓戀乳雪露」。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart以「蘋安莓好」諧音為靈感推OKCAFE新品「草莓戀乳雪露」，特別保留大粒草莓果肉，增添咀嚼層次；同步主打來自日本的「青森蘋果三色禮盒」，一次集結3款人氣品種適合年節送禮。

