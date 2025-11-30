超商日系熱食上桌 名店拉麵百元有找再7折 湯泡飯嘗鮮送購物金

全家攜手無敵家、屯京拉麵打造濃厚系和淡麗系拉麵，最低99元就能品嘗，12月3日起購買還送指定拉麵7折優惠券。（全家提供／朱世凱台北傳真）

氣溫持續下降，超商熱食銷售明顯升溫，看好和風美味受青睞，業者再創一系列日系暖胃鮮食，助攻買氣再漲10％；另關東煮自11月以來業績已翻倍成長，多款新品亦同步登場，讓民眾免開火就能享用熱騰騰美味。

全家看準台灣人喜愛到日本拉麵店嘗鮮打卡，因此聯合日本兩大人氣店推拉麵新品，並以濃厚系與淡麗系兩風味滿足不同客群，包括聯手屯京拉麵的「明太子雞叉燒拌麵」，以獨門照燒風味拌麵醬為靈魂，融入蝦油的濃郁海味，搭雞叉燒、明太子等堆疊豐富口感；另款攜手無敵家的「濃厚豚骨拉麵」，則以濃郁湯頭搭厚叉燒、油菜，呈現道地日式風情，12月3日起購買還送指定拉麵7折優惠券；最後，全家翻轉大眾對三角飯糰冷食的認知，首創以日式可樂餅為靈感的新型飯糰「和風牛肉咖哩炸飯糰」，12月9日前烤飯糰及炸飯糰系列享任選第2件6折。

全家「和風牛肉咖哩炸飯糰」，42元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11「星級饗宴」與日本和倉溫泉「加賀屋」跨海聯名推5款新品。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11關東煮主打醇厚日式高湯，12月23日前全品項任選買4送1。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11觀察，自有品牌「星級饗宴」與日本和倉溫泉「加賀屋」聯名系列於去年推出後，帶動相關類別業績成長1成，於是近期再度合作推出「牛肉烏龍麵」、「海陸湯泡飯」等5款新品，更加碼獻上優惠活動，凡購買聯名指定鮮食，撕開包裝上貼紙就能獲最高50元購物金；此外，7-11關東煮也推薦2款純正日式新品「一正炸魚餅」、「日式雞肉丸」，12月23日前關東煮全品項再享任選買4送1優惠。

萊爾富冬季點心主推茶碗蒸，售價皆為45元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富冬季強打「日式茶碗蒸」，號稱雞肉加倍帶來更飽足的口感，「海鮮茶碗蒸」加入蝦子、蟹味絲及魚板使湯底更鮮美，「玉米濃湯風味茶碗蒸」則以香甜玉米打造滑順暖口風味；業者亦鼓勵民眾品嘗自家「黑輪攤」，像是鱈腐香腸、蔬菜魚板棒等經典品項都適合驅寒。

OKmart滿足大眾聚餐需求，推薦OKchoice雞肉品項，售價皆為49元（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart分析，因節慶氛圍帶動聚餐需求，於是推薦多款熱銷雞肉品項，包括OKchoice味噌燒烤翅小腿、川味椒麻雞翅等，讓消費者輕鬆打造豐盛的派對拼盤。

