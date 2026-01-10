超商日系福袋搶爆！內藏「1小物」超可愛 她跑5家買不到

【黃詩淳／綜合報導】全家便利商店近期推出FamiCollection品牌福袋，內含最近超夯限定磁吸招牌小燈箱，還有福袋限定款的中筒線襪與富士山圖樣手帕巾，吸引不少民眾搶購，有網友分享自己了5家店都買不到，只好放棄。

有網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，本來對福袋心如止水，但一直被版上燒到，又剛好在超商看到有貨，「能不買嗎？」貼文曝光後，引發網友熱議。

不少網友表示買不到「App都顯示有貨，然後到門市又都說沒了，爛透了，跑了5家索性放棄」、「在那？跑了n間都沒了」、「好幸運啊，買起來吧，問好多家都沒有了」、「我走遍台南也找不到」。

也有買到的網友分享，「雖然內容物都一樣，但包包跟內容物質感都很讚，毛巾、襪子都是made in日本跟台灣，真的很值得買」、「燈箱很可愛！我買兩個剛好都是不同款」、「外袋真的好看又好用耶，而且很耐裝」、「有買一咖覺得手感很不錯」。

全家福袋內含限定磁吸招牌小燈箱。翻攝「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」臉書

