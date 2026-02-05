超商春節咖啡10元 手搖限時買1送1 餅乾免費開抽

7-11新春假期，CITY CAFE特選咖啡、大杯厚乳拿鐵、大杯卡布奇諾，同品項第二杯10元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

滿足年貨最後採買需求，超商再祭新一波優惠衝刺，同時看準不少人有通宵過節需求，咖啡好康同樣不能少，有機會用10元就多喝一杯，更有零食抽抽樂最低第2件0元優惠；App亦有刮刮樂活動，大獎祭出Apple Watch Series，讓民眾新年試手氣。

7-11自2月11日至16日推出「金馬開運迎財神」活動，購買指定商品滿222元立折20元，滿額再送好禮與抽最高168元迎財神購物金，推薦購買CITY CAFE特大美式3杯100元、特大拿鐵2杯100元；2月16日到22日新春假期加碼CITY CAFE特選咖啡、大杯厚乳拿鐵、大杯卡布奇諾，同品項第二杯10元；即日起至2月28日串聯foodomo平台推出「天天小確幸」優惠碼，消費滿299元使用即享95折，最高立折100元；2月11日至22日7-11 App首度推出uniopen會員社群打卡活動，完成門市打卡、分享、消費等指定任務最高送102點OPENPOINT點數，還有機會抽1兩黃金。

全家攜手療癒系IP「罐頭豬LuLu」推出「LuLu豬馬上開運卡」，每張商品售價600元，內含600元禮物卡及66元紅利金。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家即日起推出「零食抽抽樂」活動，指定商品任選兩件即可參加抽抽樂，獎項包含兩件66折、77折、88折，幸運兒更有機會抽中「第2件0元」；2月14日至22日春節期間，推出「春節馬上發」優惠，售價8888元包含Let's Café特濃／單品咖啡及Let's Tea等不同商品組合；2月11日至22日App推出「馬上心動好運刮刮樂」活動，限量7萬張，售價200元，內含200元禮物卡、5元至200元紅利金、Apple Watch Series抽獎序號。

萊爾富即日起至2月10日指定飲品買1送1。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富即日起至2月10日，燕麥奶拿鐵（冰）、大杯特濃美式（冰熱任選）、泰式奶茶（冰），天天買1送1；Hi café × 辻利抹茶歐蕾中杯優惠價29元。

OKmart指定飲品限時任選2杯8折、3杯75折。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

OKmart即日起至3月4日靜岡抹茶拿鐵／焙茶拿鐵／錫蘭紅茶拿鐵／草莓戀乳雪露／楊枝甘露冰沙／焦糖風味奶茶／阿華田系列／黑糖道系列任選2杯8折、3杯75折。

