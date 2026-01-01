超商春節禮盒精省 早鳥大砍75折送購物金 獨家伴手禮亮相

全家春節禮盒「新春送禮學」正式開跑，一次集結超過 200 款品項，從美味經典的Let’s Café禮盒系列，到萌度爆棚的卡通明星IP，更有多款日本進口話題伴手禮。（全家提供／朱世凱台北傳真）

春節將近，超商觀察春禮年貨採辦需求逐漸升溫，豐富禮盒相繼搶市，全家一次集結超過200款品項，更有多款日本進口話題伴手禮，限時購買享折扣外，還可拿購物金；7-11則喊出精選超過300款商品，半數以上為通路獨家限定販售，預計可帶動相關業績成長逾2成。

全家「新春送禮學」檔期即日起開打，業者觀察，消費者在挑選禮品時重視好吃、好看、具收藏感等特點，主打「Let’s Café嚴選」、「可愛肖像」及「精緻送禮」三大特色禮盒獨家販售，讓送禮既體面又具話題性。Let’s Café禮盒除了人氣蛋捲、曲奇禮盒回歸外，再推新品「綜合夾心薄餅禮盒」，以質感貓舌餅結合3款風味打造新春美味小點；從吉伊卡哇、蠟筆小新到湯姆貓與傑利鼠，人氣IP化身趣味禮盒陪大眾歡度春節；更有日本山形縣名產品評鑑會金賞伴手禮「藏王樹冰」浪漫夾心餅乾獨家販售與SAKImoto、PABLO等名店禮盒展現高質感精緻送禮。

全家新春送禮三重優惠包括3月3日前，消費者購買指定禮盒商品，可享任選2件9折、任4件85折優惠，使用指定電子支付則可享任選2件88折；另外，消費者出示會員條碼或報會員手機號碼並於1月20日前購買指定禮盒，任2件即送100元購物金；最後，1月20日前購買指定15款精選禮盒，單件現省100元。

7-11獨家「高收藏價值肖像禮盒」搶攻收藏經濟，今年蒐羅超過50款商品萌翻視線。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11今年再度整合門市年節禮盒專區、《預購誌》與i預購／i划算平台，匯聚「高收藏價值肖像禮盒」、「聯名開運好物」、「高CP值禮盒」以及「星巴克禮盒專區」，尤其今年IP肖像禮盒逾50款，除經典糖果組合，更主打趣味互動與高收藏價值，包括「Ultraman豪華聲光公仔禮盒」，首次引進70公分高史上最大尺寸公仔，精緻關節設計搭載聲光特效系統巨型登場；「玩具總動員抱抱龍咬一口禮盒」將經典鱷魚桌遊變成皮克斯版本，按下牙齒就有隨機驚喜，還有「哆啦A夢扭蛋機豪華套組軟糖禮盒」、「Kuromi星際轉轉扭蛋機禮盒」等。1月7日起至12日止，全店指定禮盒商品享有2件79折、4件75折，再用指定支付工具享單筆滿1111元立折125元與好禮3選1優惠。

7-11 i預購即日起至1月6日展開「歲末迎新跨年慶」，最高可享32％ OPENPOINT點數回饋；1月7日至1月20日推出「馬力全開」早鳥春節第一波優惠活動，祭出最高38％ OPENPOINT點數回饋，並加入「年貨大街零嘴」、「開運美妝」與「除舊佈新清潔用品」等年節剛需結構。

