超商春節禮盒 搶攻送禮商機

記者李佩玲／綜合報導

農曆新年即將到來，搶攻新春送禮商機，4大超商紛紛推出各式春節禮盒，從零嘴糖餅、名店禮盒、日本進口特色伴手禮、聯名開運好物，到具收藏價值的人氣卡通肖像禮盒等，應有盡有，滿足民眾走春拜年送禮的多元需求。

7–ELEVEN逾300款商品 主打收藏、開運

迎接馬年到來，7–ELEVEN推出高收藏價值肖像禮盒、聯名開運好物、高CP值禮盒及星巴克禮盒專區等系列，共超過300款商品；其中，開運好物系列包含「臺南晶英 招財貓禮盒」可拆下木盒自組招財貓擺件、「聖保羅X北港朝天宮 聖筊Q餅禮盒」附贈過爐小聖筊、包紅包最福氣的「白沙屯媽祖 馬年金鈔錢母」、「開運錢母」，以及限量加贈烘爐地2026年金圓的「招財進寶大財神撲滿」等。

推出逾50款肖像禮盒，除經典糖果組合，更主打趣味互動與高收藏價值。玩家必收的「Ultraman豪華聲光公仔禮盒」，首次引進70公分高史上最大尺寸公仔，具有精緻關節設計並搭載聲光特效系統；「玩具總動員抱抱龍咬一口禮盒」將經典鱷魚桌遊變成皮克斯版本，按下牙齒就有隨機驚喜，還有「哆啦A夢扭蛋機豪華套組軟糖禮盒」、「Kuromi星際轉轉扭蛋機禮盒」、經典再升級的「迪士尼郵輪桶餅乾禮盒」、「大耳狗百變造型變裝公仔禮盒」，以及超火紅的「吉伊卡哇達摩造型存錢筒軟糖禮盒」，小八貓、吉伊卡哇、兔兔超萌變身達摩。

全家卡通IP吸睛 獨家日本伴手禮

全家便利商店春節禮盒集結超過200款品項，類別囊括經典的Let’s Café禮盒系列、萌度爆棚的卡通明星IP，以及多款日本進口話題伴手禮。其中，卡通肖像禮盒首推獨家販售的「吉伊卡哇棉花糖禮盒」，大頭造型提袋可愛又吸睛，內附古早味棉花糖；深受大人小孩喜愛的湯姆貓與傑利鼠也推出「64oz造型趣味儲物桶」及「造型滑板車」；酷愛趣味小物的消費者也可選擇「卡滋蠟筆小新爆米花趣味扭蛋機」，內含3種口味爆米花，還能扭出小新限定神祕小物，在家就能享受扭蛋開箱的快樂。

另外獨家導入多款日本進口特色伴手禮，首推日本山形縣極具代表性、曾獲金獎殊榮的「藏王樹冰浪漫夾心餅乾」，以藏王地區冬季限定的樹冰浪漫奇景為靈感而誕生的甜點，餅乾中夾入香濃雪白奶霜，甜味溫潤細膩，無論是配茶或咖啡都是絕佳組合，免出國、免找代購，就能輕鬆採買。此外，還有多款日本高質感糕餅、菓子禮盒供選購，讓春節充滿濃濃日系氛圍。

OKmart比特幣造型糕餅 送禮亮點

看好民眾春節走春與拜訪親友送禮需求，OKmart今年集結多款經典熱銷與人氣肖像糖餅禮盒；其中，經典系列包含年節暢銷的「77皇家春禧綜合禮盒」、Come True成真咖啡攜手老楊方塊酥推出的「Come True &老楊聯名匠心純淬禮盒」，以及主打濃郁蛋香、蛋素可食的「喜年來原味蛋捲禮盒」。肖像禮盒則網羅多款高人氣角色，包括「Hello Kitty馬上發財禮盒」、「卡娜赫拉的小動物六六大順禮盒」、「SNOOPY經典法蘭酥禮盒」，以及結合實用與收藏價值的 「Kuromi吉祥如意撲滿禮盒」與 「Hello Kitty馬上轉好運馬克杯禮盒」，為年節送禮增添趣味與儀式感。

另外，更推出話題新品「久久津典藏比特幣2盒宅配組」，以比特幣為設計靈感，搭配金屬燙印禮盒與皮革提把，內含鳳梨與茂谷果柑果酥，象徵財富與好運，成為年節送禮新亮點。

萊爾富經典國民零嘴 臺式美味

萊爾富則集結超過80款春節禮盒，橫跨人氣肖像、名店點心、國民零嘴；其中人氣肖像共推出12款商品，像是大武山牧場攜手LINE FRIENDS推出的「馬上富翁小鬆餅禮盒」，熊大、兔兔與莎莉化身賀歲福將，內含雞蛋小鬆餅與金蛋大富翁遊戲，兼顧美味與互動樂趣；「Hello Kitty馬上轉好運馬克杯禮盒」結合甜點與實用馬克杯；「Hello Kitty富貴平安撲滿禮盒」及「Kuromi吉祥如意撲滿禮盒」以金幣巧克力象徵招財納福。

名店禮盒包含豪華紅帽子禮盒及蟬聯香港第1名伴手禮的「香港珍妮餅家聰明小熊四味曲奇餅」，一次可品嘗奶油、咖啡、燕麥葡萄等經典口味。國民零嘴則有喜年來推出的5款禮盒；義美則帶來「精緻蛋捲禮盒」與深受韓國觀光客喜愛的小泡芙禮盒。

全家春節禮盒集結超過200款品項，包括Let’s Café禮盒系列、萌度爆棚的卡通明星IP，以及多款日本進口話題伴手禮等。（業者提供）

7–ELEVEN推出多款「開運好物」系列選品，滿足多元送禮需求。（業者提供）

「Ultraman豪華聲光公仔禮盒」，首次引進70公分高史上最大尺寸公仔。（業者提供）

全家今年獨家導入多款日本進口特色伴手禮。（業者提供）

「吉伊卡哇棉花糖禮盒」，大頭造型提袋可愛又吸睛，內附古早味棉花糖。（業者提供）

「久久津典藏比特幣2盒宅配組」，以比特幣為設計靈感，內含鳳梨與茂谷果柑果酥，象徵財富與好運，為年節送禮新亮點。（業者提供）

萊爾富推出12款人氣肖像禮盒。（業者提供）

萊爾富推出多款國民零嘴，搶攻春節送禮商機。（業者提供）

