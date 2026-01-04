超商春節靠IP撈金 史上最巨公仔禮盒首亮相 吉伊卡哇獨家款參戰

全家春節禮盒獨家推吉伊卡哇提袋、蠟筆小新扭蛋機等，以人氣IP搶抓粉絲視線。（全家提供／朱世凱台北傳真）

春節將近，超商觀察春禮年貨採辦需求逐漸升溫，豐富禮盒相繼搶市，不僅日本話題伴手禮買得到，多款獨家限定以及IP萌禮亦亮相，有望推升相關業績成長逾2成。

全家新品Let’s Café「綜合夾心薄餅禮盒」新亮相，以法式經典貓舌餅帶來新鮮感。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家「藏王樹冰浪漫夾心餅乾（24包入）」。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家「新春送禮學」檔期即日起開打，業者觀察，消費者在挑禮品時重視好吃、好看、具收藏感等特點，因此強打自家Let’s Café禮盒，除了人氣蛋捲、曲奇禮盒回歸外，再推新品「綜合夾心薄餅禮盒」，以質感貓舌餅結合3款風味打造新春美味小點；另人氣IP吉伊卡哇、蠟筆小新等也化身趣味禮盒登場，更獨家販售日本山形縣名產品評鑑會金賞伴手禮「藏王樹冰」浪漫夾心餅乾，即日起至3月3日買指定禮盒商品享任選2件9折、任4件85折，用指定電子支付可享任選2件88折。

廣告 廣告

7-11獨家「高收藏價值肖像禮盒」搶攻收藏經濟，今年蒐羅超過50款萌趣商品。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11以自創的OPEN家族打造多款限定款春節禮盒。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11今年整合門市年節禮盒專區、《預購誌》與i預購／i划算平台，匯聚「高收藏價值肖像禮盒」、「聯名開運好物」、「高CP值禮盒」及「星巴克禮盒專區」，尤其今年IP肖像禮盒逾50款，包括「Ultraman豪華聲光公仔禮盒」，首次引進70公分高史上最大尺寸公仔，精緻關節設計搭聲光特效系統相當吸睛；「玩具總動員抱抱龍咬一口禮盒」將經典鱷魚桌遊變成皮克斯版本，按下牙齒就有隨機驚喜，1月7日至12日，全店指定禮盒商品享2件79折、4件75折，用指定支付工具享單筆滿1111元立折125元與好禮3選1優惠。

萊爾富推薦「萬歲牌堅果時刻綜合堅果禮盒」。（聯華食品提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富2026年馬年禮盒預購開跑，1月13日前享早鳥優惠，單件88折；1月14日至2月22日任2件9折、3件85折，主打IP商品包括「Hello Kitty馬上轉好運馬克杯禮盒」、「卡滋X白爛貓500洞洞樂」等。

OKmart春節禮盒預購於1月8日至2月1日推早鳥促銷，指定款任2件9折；2月2日起至3月4日指定款任2件95折、任3件9折。

更多中時新聞網報導

蘇慧倫挑戰手形舞壓力山大

2025台灣體壇10大新聞回顧》WB首辦世錦賽 黃筱雯3摘后冠

去年建置量新低 光電連8年跳票