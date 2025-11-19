超商普發領現優惠！精品咖啡買2送2 大杯美式下殺22元
7-ELEVEN領普發1萬享優惠，凡到門市內的中國信託ATM領1萬元，拿到小白單上的Coupon即有大杯精品美式／拿鐵買2送2。此外，萊爾富同慶普發1萬，大杯美式450杯優惠價10,000元，等於單杯只要22.2元。
7-11
即日起至11/30，在foodomo統一集團外送平台選購精品咖啡，大杯精品美式買2送2，大杯精品拿鐵/馥芮白買2送1（限同品項）。
普發1萬元領起來！只要到7-ELEVEN內的中國信託ATM領普發一萬現金，拿到小白單上的 Coupon就能享大杯精品美式／拿鐵（限精品咖啡門市）「買2送2」優惠。
11/12-12/9，不可思議!+? CAFE RESERVE 門市限定，買大杯冠軍美式&拿鐵送濾掛一包。
7-ELEVEN 不可思議茶BAR，不可思議茶BAR奶茶大賞，11/12-12/09 指定飲品第2杯半價。茶拿鐵門市限定優惠品項：金焙烏龍茶布奇諾、英曙格雷紅茶布奇諾、冰綿綿金焙烏龍茶王、冰綿綿英曙格雷紅茶、金焙烏龍茶拿鐵、英曙格雷茶拿鐵。多元複合門市限定優惠品項：琥珀小葉紅茶拿鐵、茶王焙火烏龍拿鐵、輕烏龍拿鐵。
11/13至11/21限時9天咖啡分享季，11杯組合價，品項包含大杯厚乳拿鐵、大杯卡布奇諾任選優惠價480元/組；特大杯厚乳拿鐵、榛果燕麥風味拿鐵任選優惠價690元/組；風味飲指定熱飲(皇家伯爵紅茶/好時經典可可/香草焦糖瑪奇朵/黃金榛果太妃/福岡八女濃抹茶/鹿兒島濃焙茶)任選優惠價490元/組；咖啡珍珠歐蕾/珍珠焙火烏龍奶茶任選優惠價570元/組；大杯燕麥拿鐵優惠價570元/組；中杯精品馥芮白、中杯精品拿鐵任選優惠價660元/組，最多省440元。
CITY TEA 現萃茶珍珠系列11/12~11/25 指定飲品任選2杯99元，品項包含珍珠焙火烏龍奶茶、珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾。
11/12-11/25，CITYTEA 現萃茶奶茶系列任選兩杯88元。
11/12-11/25，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵任選「第2杯半價」。
全家
11/19-11/23限時5天，經典美式/拿鐵任選2件特價69元，經典冰磚拿鐵2件99元，仙女醇奶茶第2杯10元。
普發1萬首選全家ATM領，享有超狂優惠！即日起至 114/12/31 日於全家使用台新/玉山/國泰ATM完成普發現金提領，即贈商品優惠券，包括Let's Café大特濃美式／大特濃拿鐵(同品項買2送2)、Let's Tea厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1、Fami!ce霜淇淋(不限口味)買2送1、Let's Café大單品美式／大單品拿鐵(同品項買1送1)、bb.q專屬優惠。
即日起至11/25，Let’s Tea燒燒仙草單杯特價$39。
即日起至11/25，特濃咖啡大杯任選2杯99元。
9/1至12/31，Let’s Café經典美式、拿鐵同品項第二杯半價（單筆最低購買2杯，每會員各品項購買上限10杯)。
萊爾富
Hi Café秋冬暖心價，2025/10/29－11/25，紅玉紅茶、四季春青茶（冰／熱任選）單杯特價 29 元，任選 2 杯只要 49 元。
10/29~11/25，Hi café巧克力飲品同品項「買1送1」。
即日起至12/30，「綠の拿鐵」全新升級登場，果C果昔系列再進化，嚐鮮價 59 元（原價79元）。
雙11購物節優惠！10/29~11/25，大美式38杯+茶葉蛋38顆只要1111元。大拿鐵30杯+茶葉蛋30顆只要1111元。
普發萬元咖啡同慶，11/11-12/23，大美式450杯只要10,000元(原價20,250元)，單杯只要22.2元；大拿鐵350杯只要10,000元(原價19,250元)，單杯只要28.5元；整買零取限定，每個會員限購一組，兌換期限至2027/12/23。
OK超商
11/13～12/10 暖心優惠開喝，指定飲品任選 2 杯只要 99 元！ 黑糖道系列：黑糖桂圓紅棗茶、黑糖薑茶、阿華田系列、焙茶拿鐵、錫蘭紅茶拿鐵、靜岡抹茶拿鐵。
OKmart 普發一萬放大術，即日起至11/26，到OKmart 的ATM 領普發小白單 ，OKCAFE 特大杯極淬莊園美式6折。
家樂福
家樂福即日起至11/21，家樂福APP線上購物推出「inlove Café美式/拿鐵通通享有買50杯送50杯」，等同享買1送1優惠，可採取寄杯分批取。
延伸閱讀
還沒冷完！南投名間今晨探12.8度 11/24變天轉濕冷
LINE用戶注意！官方示警「少一步驟」帳號被盜恐救不回來
不是「垃色」！海綿寶寶水下60公尺顏色曝光 網解答：黑色
其他人也在看
2025聖誕交換禮物20+推薦，千元以下到萬元禮盒清單都有！兼具實用與顏值
千元以下交換禮物推薦STEAMCREAM蒸汽乳霜三麗鷗聯名款日本女生愛用的人氣國民面霜STEAMCREAM，迎接送禮旺季，攜手三麗鷗人氣角色推出聯名限定新品，跟著三麗鷗角色，拿著蒸汽乳霜，享受特別的時光。成份採用100%天然精油(甜橙、薰衣marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前
資訊月開搶！筆電・摺疊手機・Switch 2 通通下殺！送機械鍵盤＋滿額抽好禮＋最高回饋 5,000！
年底總讓人有股「該升級生活質感」的衝動，不論是想換筆電、升級顯卡，還是添購居家電器，今年【Yahoo 購物中心資訊月｜11/17–11/23】絕對是最划算的入手機會！Yahoo好好買 ・ 1 天前
普發萬元怎麼花最超值！小資族爆推「質感清單」3 種聰明花法必看
普發萬元終於在11月入袋，群組都在討論「欸～收到沒？」那瞬間真的有種幸運值被灌滿的感覺，很多朋友都在煩惱這筆錢該怎麼用才不會浪費，有人選擇存起來、有人想拿去投資，但其實普發萬元的意義不只是一筆補貼，而是讓你重新好好對待自己的生活，如果想把這份幸運放大，小資族一致認為最聰明的做法是投入在能「每天都用到」的質感清單裡，就能把11月的幸運感一直延續到年底～Yahoo好好買 ・ 1 天前
2025最新｜台北牛排餐券優惠總整理｜君品、君悅等約會慶生餐廳首選 最低699元吃到飽
氣氛對了，什麼都對了！生日、約會、升遷想找間燈光美、氣氛佳的餐廳來慶祝，有預算就要吃牛排更有儀式感，近期頂級牛排館預約熱度飆高，像信義區的「史密斯華倫斯基」、「莫爾頓」與「勞瑞斯」成為饕客口中最難訂的夢幻餐廳，訂位平台顯示熱門時段幾乎被秒殺，想朝聖高檔牛排的儀式感，同時也想吃得划算，這篇幫你整理「頂級牛排餐廳清單＋優惠餐券攻略」，讓你在不同預算內都能滿足肉食控的願望！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
咖啡寄杯下殺買50送50 「10元爽喝」超商大杯拿鐵
萊爾富超商今（18日）大美式、大拿鐵冰熱任選第二杯只要10元。家樂福APP線上購物inlove Café美式/拿鐵享有「買50杯送50杯」優惠，活動到11/21。中天新聞網 ・ 1 天前
日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 1 週前
2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...湯券買1送1、下殺49折、美食飲料加碼送｜北投、烏來、礁溪、谷關...冷冷的天就要泡湯
天氣漸冷，又到了泡湯療癒的季節啦！泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握這波難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 3 週前
超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到
財經中心／陳致帆、賴文軒 台北報導天氣逐漸轉涼，氣溫下探1字頭，不少民眾都感受到變冷，因此各家超商不僅搶攻火鍋商機，甚至搬出保暖冬被要搶攻市場，有業者推出保暖的"石墨烯"水洗冬被，百貨公司一條都要3-4千起跳，不過超商直接下殺1折價，不用500元就能買到，另外還有超商推出法蘭絨冬被，也是八百有找，搶攻冬天的保暖商機！民視記者陳致帆：「來到超商，買民生用品結帳 真的好方便，不過現在架上居然還能買到冬季棉被」。打開被子抖一抖、甩一甩，氣溫逐漸轉涼，超商業者看準商機，推出石墨烯水洗冬被，原價3480元，現在只要1折價，不到500就能溫暖過冬。超商公關資深經理許宜茹：「我們有推出棉被送洗的一個服務，它現在是有做活動的，我們主力會看在棉被，跟一些生活備品整體的成長，因為棉被它的下殺價是非常優惠的，不過它在客單的成長，我們還是覺得非常有期待值」。用壞也不心疼，架上限量供應，還有送洗服務一應俱全。不過⋯超商業者推出法蘭絨和石墨烯材質棉被。（圖／民視財經網）另一家卡通圖案超吸睛，法蘭絨材質又毛又保暖，超商業者和知名ip合作，推出法蘭絨和石墨烯材質棉被，價格也是下殺千元有找。民眾：「還蠻划算的」。民眾：「(平常)會在網路購物買，我覺得很方便啊，而且超商的購物比較有品質的保障，那如果有問題的話，也可以跟超商這邊做反應，他們都會有售後服務，那如果網路的話，可能就比較沒有保障，而且收到的東西。可能也不知道去哪邊投訴，如果東西不好的話」。超商搶冬季商機。（圖／民視財經網）除了ok、7-11、全家超商也推出針織外套、圍巾、發熱衣等，搶攻保暖商機，超商從吃的火鍋，到穿得發熱衣、羽絨衣、到蓋的冬被，要搶百貨公司業績，深入民眾生活。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：超商搶冬季商機！冬季棉被下殺1折只賣500元不到 更多民視新聞報導北京呼籲避免前往日本助漲首爾機票銷量 南韓成中客最愛和碩金孫永擎電268元掛牌上市 童子賢讚:孫要比爺爺強傳台積電前資深副總帶走2奈米機密 高檢署介入調查民視財經網影音 ・ 12 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 6 小時前
昔喊「定居上海找房子」挨轟！侯佩岑IP定位曝光不藏了 網全炸鍋
47歲女星侯佩岑結婚生子一度淡出演藝圈，近年積極在大陸發展復出，今年初甚至喊話甚至計畫在上海找房子定居。她昨（17日）在微博平台PO出全新自拍照，被網友發現IP定位顯示為「中國上海」，掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
青龍電影獎2025／玄彬、孫藝真夫妻連拿影帝后！《徵人啟弒》奪6獎大贏家！直播平台、完整得獎名單不斷更新
南韓三大電影獎之一，第46屆青龍電影獎於11/19晚間登場。今年由國際名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍最多，包括男主角李炳憲、女主角孫藝真、導演朴贊郁以及男女配角獎等共12個獎項，成為入圍大贏家，最後成功抱回最優秀作品獎、女主角、導演、男配角等6項大獎。影帝由《哈爾濱》玄彬拿下，他與妻子孫藝真在典禮上相鄰而坐，得知對方得獎互相給予擁抱，並在台上感謝對方，畫面超甜！2025青龍電影獎完整得獎名單、頒獎典禮時間地點、入圍看點、直播平台一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 3 週前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
三天吸200多萬觀看次數 女師化身埃及豔后 網讚神還原
彰化縣 / 綜合報導 彰化精誠中學辦校慶，主題是國家，讓各班變裝拚創意，其中就有一班，用資源回收材料，神還原古埃及場景，有人面獅身、駱駝、還有金字塔，學生變裸身僕人，幫忙抬轎和搖扇子，班導化身埃及豔后，全身金光閃閃、翹腳坐轎子，一出場就吸引全場目光，而這名班導可說是學校的變裝皇后，之前還扮過芭比、101忠狗的庫伊拉，以及功夫的包租婆，今年的埃及豔后又辣又吸睛，班導說其實坐轎子很累，要靠核心撐住，不然很怕會從轎子滑下來。校慶班級大進場，這班變裝超華麗，人面獅身打頭陣，埃及豔后緊接著現身，翹腳坐轎子，金光閃閃披披風拿權杖，4名裸身大漢扛轎，還有僕人搖扇子，打扮成埃及豔后的是這一班的導師，學生化身僕人，木乃伊駱駝金字塔扛著走，繞場很威風，但準備要進場的時候，埃及豔后班導黃琬瑜說：「棍子棍子棍子，棍子撐好。」轎子一扛起來，大家都抖了一下，班導超緊張，繞場全程緊繃不敢放鬆。埃及豔后班導黃琬瑜說：「整場核心撐住因為很怕掉下去，就是很怕斜的滑下去。」扛轎壯漢也是拚全力，記者VS.學生VS.班導說：「有沒有覺得很重，沒有沒有，真的嗎，很棒，你不是抖了一下。」他們是彰化精誠中學的師生，為了參加校慶，要符合國家這個主題，決定神還原打造古埃及場景，師生創意多，還曾扮過庫伊拉和101忠狗，主持人說：「狗兒們今天才能有如此英姿。」電影芭比造型也很驚人，整班粉紅色，包進娃娃紙盒裡繞場，還有旋轉壽司同學變身各種口味的握壽司，功夫也扮過，班導化身包租婆，今年這一班用埃及豔后技壓全場，用的材料大多是資源回收，巧手做出逼真道具，影片PO網太吸睛，衝上200多萬觀看次數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 16 小時前
冷空氣強襲！粉專曝「這時」最強、最冷 體感只剩10℃
今（19）日受東北季風影響，冷空氣相對較強。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，目前冷高壓中心位置已逐漸來到離台灣最近的階段，且今晚至明日清晨將會是本波冷空氣最強、最冷的時刻。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前