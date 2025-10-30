超商暖胃食飲擂台賽 小當家對戰韓系美食

天氣漸漸轉涼，各大超商和飯店推出暖胃食飲。全家攜手經典動畫《廚神小當家》打造2款聯名泡麵，民眾消費滿額還可加購周邊商品；7-ELEVEN以爽辣的韓國美食搶攻秋冬冒煙商機；台北凱達飯店力推「2025麻油料理擂台競賽」摘金的「老火甘蔗頭麻油雞」，不僅有10人份大份量，也針對單身貴族開賣個人鍋。

全家攜手經典料理動畫《廚神小當家》，開發出「銀河墨魚乾拌麵」、「紅燒牛肉蒟蒻麵」2款聯名泡麵，每款99元。還有《廚神小當家》系列加價購周邊商品，選購湯底專區指定商品，單筆滿20元以上任2件，就能以優惠價99元加購「廚神小當家醬料碟2入組」，倒入醬汁後能看到象徵特級廚師的「特」字及經典台詞「難吃」二字；加149元可以帶走「廚神小當家購物收納袋」。

同時，全家提供多款鍋物周邊，即日起至1月6日，指定店舖湯底專區商品任選2件7.7折，推薦「老四川」麻辣鴨血及麻辣豆腐、「高雄劉家」酸菜白肉鍋、「新加坡發起人」肉骨茶湯底等，暖身又暖胃。即日起至11月25日，會員於實體店舖或線上商城購入指定火鍋商品任1件，有機會將smeg義大利復古美學家電組帶回家。

7-ELEVEN即日起上架多款韓系溫暖餐食，以進口直輸醬汁、道地韓式配方、專門店合作3大訴求，開創超商韓食體驗，並引進韓國偶像獨家包裝食飲，再掀韓流風潮。像是攜手涓豆腐開發涓豆腐韓式豆腐鍋、涓豆腐泡菜冬粉、涓豆腐韓式雜菜冬粉等，還有韓式烤牛肉多彩飯卷、宗家府泡菜鮪魚新極大飯糰、韓式燒肉泡菜飯糰等多款即食韓風輕食。關東煮也加入韓式魚板串，即日起至11月11日全品項任選買4送1。

台北凱達飯店在經濟部主辦的「2025麻油料理擂台競賽」中，以「老火甘蔗頭麻油雞」奪下傳統組冠軍殊榮，嚴選醇香濃郁的上等麻油、薑片和仿土雞腿肉煸香後，加入米酒、精煉老母雞湯文火慢燉，再以甘蔗頭細熬，燉出微甜、溫和的湯頭和深層香氣，每鍋10人份價格為1,880元。於12月31日前點購「老火甘蔗頭麻油雞」贈精選小菜；同步販售即食料理包，1~2人份480元。

